Vi söker en Head Waiter till Scandic Luleå, heltid
2025-09-03
Scandic Luleå är ett trevligt och välkomnande hotell endast tio mål från polcirkeln med en kortare bilresa till Luleå centrum och härliga strövområden . Här kan våra gäster njuta av norrbottniska läckerheter i restaurangen och se norrskenet dansandes över himlen.
Våra gäster är det absolut viktigaste för oss och att vi levererar service till dem på en mycket hög nivå är vårt främsta fokus. Det gör vi genom att ha en stark servicekultur och ett hotell i toppklass men den allra viktigaste biten är de som ska gör det otroliga arbete för vi ska nå dit- våra medarbetare!
Vi söker en Head Waiter till Scandic Luleå.
På Scandic arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. Som head waiter är du den som motiverar, driver, utvecklar och engagerar alla i teamet att ta ett stort eget ansvar för att förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens, som vi överträffar gästens förväntningar och vi får även väldigt roligt på jobbet!
Vad innebär rollen?
I denna roll som Head Waiter ansvarar du för
- Restaurang och bar verksameten. Tjänsten är huvudsakligen förlagd till kvällstid veckodagar samt helger när bar och restaurang är i drift. Viss administratin förekommer.
- vår Restaurang där du har det övergripande ansvaret för att ge våra gäster en fantastisk mat- och dryckesupplevelse. Det innebär att du tillsammans med ditt team säkrar en hög servicenivå samt ett erbjudande som möter gästens behov
Du leder och utvecklar verksamheten och medarbetarna utifrån företagets strategi, mål och lokala förutsättningar. Du har en passion för service och genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska skapa enastående gästupplevelser. Som head waiter är du även en del av den dagliga driften och du ansvarar för att planera och bemanna utifrån verksamhetens behov.
Vem är du?
Du ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem, är flexibel och har lätt att se lösningar och att skapa relationer. Du är en ledare, som ser det som självklart att vara närvarande på olika tider och dagar samt har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du ser till nyttan av samarbete, att ge regelbunden feedback och är kommunikativ i din ledarstil. Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot kort- och långsiktiga mål. Som head waiter hos oss lever du efter vår ledarskapskompass med Inspire, Collaborate, Build trust och Empower som en naturlig del av ditt ledarskap. Du lever våra värderingar och agerar som ett föredöme i din roll.
Du har tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll samt relevant utbildning och erfarenhet inom servicebranschen. Du har god administrativ förmåga, erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning samt god vana att arbeta i olika systemstöd. Du behöver dessutom ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Anställningen är heltid och innebär att man arbetar med teamet på kvällarna och helger.
Du rapporterar till Food & Beverage Manager och vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Startdatum så snart som möjligt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
- Gymnasial utbildning inom hotell och restaurang med inriktning kök och restaurang eller därmed jämförbar långvarig praktisk erfarenhet.
- Erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter inom hotell- och restaurangbranschenPubliceringsdatum2025-09-03Dina personliga egenskaper
- Lyhörd och lösningsorienterad
- Pålitlig och ansvarstagande
- God förmåga att hantera många olika saker samtidigt
- God förmåga att samarbeta med andra
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
