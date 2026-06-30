Vi söker en Head of Group Department till Nordens största gruppresearrangör
Rolfs Flyg- & Bussresor Aktiebolag / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Du trivs med ansvar, älskar affärer och har ett genuint intresse för människor och resor.
Du ser helheten – från första kundkontakt till färdig resa – och vet hur man skapar nöjda kunder, starka relationer och lönsamma affärer.
Den här rollen passar dig som vill driva affär och utveckling – inte dig som främst trivs med att arbeta i redan etablerade strukturer.
✈️ Om rollen Som Head of Group Department leder du vår gruppreseavdelning och ansvarar för hela affären – från försäljning och produktion till kvalitet och resultat.
Du rapporterar direkt till VD och samarbetar nära produkt-, sälj- och marknadsteamen.
Det här är en roll där du förväntas utveckla, utmana och skapa tillväxt inom gruppresor.
Du coachar ditt team, utvecklar arbetssätt och driver försäljningen framåt – samtidigt som du själv är nära affären och våra kunder.
Du har nära kontakt med företag, föreningar och organisationer och säkerställer att våra gruppresor håller hög kvalitet och god lönsamhet – från idé till genomförande.
🎯 Dina huvudansvar
Leda och utveckla gruppavdelningen med fullt ansvar för resultat, kvalitet och tillväxt
Aktivt driva försäljning och identifiera nya affärsmöjligheter
Stärka och utveckla relationer med företag, föreningar och organisationer
Coacha och stötta teamet i det dagliga arbetet – och höja nivån över tid
Förhandla avtal och säkra konkurrenskraftiga villkor med leverantörer
Följa upp, analysera och utmana arbetssätt för att öka effektivitet och lönsamhet
Ansvara för och vidareutveckla vår gruppreseportfölj
💼 Vem är du?
Du har erfarenhet från resebranschen och förstår både hur affären fungerar och vad kunderna efterfrågar.
Men viktigast av allt – du är affärsdriven på riktigt.
Du är van att ta initiativ, driva förändring och skapa resultat, även när förutsättningarna inte är perfekta.
Du trivs i ett högt tempo och har svårt att "sitta still" när du ser saker som kan bli bättre.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning, gruppresor eller B2B-affärer inom resebranschen
Dokumenterad förmåga att driva affär och skapa tillväxt
Erfarenhet av att leda team och utveckla både människor och arbetssätt
Stark förhandlingsvana och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att se möjligheter och agera snabbt
Stark kommunikativ förmåga och ett naturligt driv
God systemvana och ett intresse för hur digitala verktyg kan effektivisera arbetet
🚌 Om oss Rolfs Flyg & Buss är Sveriges största gruppresearrangör med över 6500 avgångar till mer än 650 destinationer världen över.
Vi älskar gruppresor – vårt uppdrag är att skapa oförglömliga upplevelser av högsta kvalitet. Hos oss finns allt från rundresor och city breaks till solresor, kryssningar, vin- och matresor samt aktiva vandrings- och cykelresor.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö i hjärtat av Göteborg, tillsammans med 150 engagerade kollegor på kontoret och över 350 reseledare världen över.
Här får du chansen att vara med och forma framtidens gruppresor.
Hos oss förväntas du inte bara leda – du förväntas skapa resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6716508-2079181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolfs Flyg- & Bussresor Aktiebolag
(org.nr 556253-1540), https://jobs.rolfstravelgroup.com
Östra Hamngatan 26 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Rolfs Travel Group Kontakt
Annika Olsson annika.olsson@rolfsbuss.se +46317974803 Jobbnummer
9986087