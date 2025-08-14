Vi söker en Handledare inom Arbetsträning till EnRival Vällingby!
2025-08-14
EnRival AB bildades 2005, och har sedan starten varit ett av Almega auktoriserat bemannings- och omställningsföretag. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!
EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Bemanning, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Brinner du för att stötta individer på deras väg tillbaka till arbetslivet? Då kan du vara den vi söker till vårt engagerade team i Vällingby! Tjänsten förväntas tillsättas med start i augusti.
Om rollen
Som handledare hos oss arbetar du med deltagare i insatsen Arbetsträning, med syftet att stärka individens arbetsförmåga och vägleda dem mot arbete eller studier. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och följa upp insatser i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra individuella kartläggningar och upprätta utvecklingsplaner
• Ansvara för daglig närvarorapportering och dokumentation i Workbuster
• Leda aktiviteter inom t.ex. datorstöd, webbstöd och kontakt med arbetsgivare/utbildningsanordnare
• Hålla i uppstartsmöten samt kontinuerlig uppföljning och rapportering till Arbetsförmedlingen
• Skapa praktik- och arbetsträningsplatser via uppsökande verksamhet
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning eller erfarenhet inom arbetsmarknadsinsatser, coachning eller liknande
• Har god digital kompetens och vana av dokumentation
• Är strukturerad, lösningsfokuserad och har ett empatiskt förhållningssätt
• Trivs i en roll med mycket eget ansvar och kontakt med människor
• Har god svenska i tal och skrift (övriga språk är meriterande)
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du hjälper människor att växa
• En engagerad arbetsgrupp med högt i tak
• Möjlighet att utvecklas i en växande organisation
• Kollektivavtal och förmåner
Ansökan
