Vi söker en handläggare förarbete med repatriering
Sametinget / Administratörsjobb / Jokkmokk Visa alla administratörsjobb i Jokkmokk
2025-12-27
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sametinget i Jokkmokk
, Kiruna
, Storuman
, Östersund
, Kinda
Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993. Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Sametinget ska främja en levande samisk kultur genom att initiera verksamheter och föreslå åtgärder som stärker denna kultur. Vi följer och utvärderar utvecklingen inom samisk kultur och håller regeringen informerad.
Sametinget har regeringsuppdrag att arbeta med återlämnade av samiska mänskliga kvarlevor och föremål. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet.Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med regeringsuppdraget som innebär att stärka arbete med frågor som rör återlämnande av samiska mänskliga kvarlevor och föremål.
• Utredning och strategi för repatriering av kvarlevor och föremål.
• Sakkunskap och stöd till det samiska civilsamhället, berörda lokalsamhällen, samt förvaltande myndigheter och institutioner, rådgivande med frågor kring återlämnande.
• Samordning mellan aktörer i repatrieringsfrågor
• Informationsspridning till exempelvis civilsamhället och berörda aktörer
• Genomförande och rapportering av uppdraget med repatriering
• Fler arbetsuppgifter förekommer KvalifikationerKvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen inom område kopplat till museal verksamhet, t.ex. etnologi, arkeologi, samhällsvetenskap, samisk kultur eller historia.
• Kunskap om samisk historia, kultur och samhälle
• Erfarenhet av arbete med utredningar
Meriterande:
• Tal och skrift i något av de samiska språken.
• Erfarenhet av projektledning eller samordning. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, initiativrik och drivande. Du är bra på att skapa relationer både internt och externt. Du är bekväm med att vara en sammanhållande länk och coacha andra. Du är engagerad, har en god samarbetsförmåga och arbetar mot givna mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Alla anställda får 2 h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag. Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid. Semesterdagar följer ålder vilket innebär 28, 31 eller 35 semesterdagar per år. Som anställd får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg.
Anställningsform
Heltid. Tidsbegränsad anställning längst till och med 2029-02-28. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort Giron/Kiruna, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Dearna/Tärnaby eller Staare/Östersund
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12
Sametinget har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss säljsamtal. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sametinget
(org.nr 202100-4573), https://www.sametinget.se/ Kontakt
Avdelningschef språk och kultur
Anita Kitok anita.kitok@sametinget.se 0980-68198 Jobbnummer
9664030