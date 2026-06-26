Vi söker en gruppchef till Vårdadministrativ service
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2026-06-26
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Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vårdadministrativ service (VAS) är en sjukhusövergripande organisation där medicinska sekreterare, administratörer och receptionister ger vårdadministrativt stöd till alla verksamheter inom sjukhuset. Vi är en viktig del i vårdkedjan på ett av Sveriges största universitetssjukhus med hög kompetens, specialistsjukvård, valmöjligheter och en enorm bredd. Som gruppchef hos oss ingår du i ett team med andra gruppchefer under ledning av våra vårdadministrativa chefer och i nära samarbete med verksamheten.'
Vi söker dig som tycker om att leda andra och som vill vara med och utveckla vårt vårdadministrativa uppdrag till hjärt-lungsjukdomar och infektionssjukdomar!
VAS befinner sig i ett föränderligt skede med utvecklade och stärkta uppdrag samt uppgiftsväxling, därför är det meriterande om du har erfarenhet av förändringsarbete eller förändringsledning.
Du är en närvarande chef som trivs med att arbeta nära dina medarbetare i det dagliga uppdraget. Tillsammans med dina gruppchefskollegor och verksamhetens chefer ansvarar ni för att verksamheten fungerar effektivt och håller hög kvalitet. Eftersom verksamheten har ett sjukhusövergripande ansvar behöver du ha god förmåga att prioritera utifrån sjukhusets, verksamhetens och patientens behov.
Du har personal- och verksamhetsansvar, vilket bland annat innebär att genomföra medarbetar- och lönesamtal, rekrytera nya medarbetare samt hantera rehabiliteringsärenden och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens och är väl insatta i relevant lagstiftning, rutiner och arbetssätt. Du har ett ekonomiskt medvetet arbetssätt och samarbetar med vårdadministrativ chef för att skapa hållbara och resurseffektiva arbetssätt. Vid behov medverkar du i projekt och arbetsgrupper tillsammans med chefer och medarbetare inom vårdadministrativ service, verksamheten och sjukhusets lednings- och stödfunktion.
Din kompetens
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare som kan skapa riktning, fatta beslut och få människor att arbeta mot gemensamma mål – även när förutsättningarna förändras eller vägen framåt inte är självklar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra, exempelvis som chef, gruppledare, arbetsledare, projektledare eller i en roll där du haft ansvar för samarbete, resultat och framdrift.
I rollen behöver du kunna se helheten och samtidigt vara nära verksamheten. Du kan väga olika behov mot varandra, prioritera i stunden och fatta beslut som för verksamheten framåt. Du kommunicerar tydligt och skapar förståelse och engagemang hos medarbetarna.
Vi söker dig som har förmåga att leda i förändring och skapa trygghet i en verksamhet med högt tempo. Du arbetar strukturerat, kan planera och omprioritera utifrån verksamhetens behov samt håller fokus på mål och resultat. Du bygger tillitsfulla relationer, samarbetar väl med olika människor och funktioner och trivs i en operativ vardag där du leder genom att vara nära verksamheten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som gruppchef. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.
Ett hållbart arbetsliv är högt prioriterat i VAS!
Det är viktigt för oss att du får en bra start i ditt arbete, därför ger vi dig en gedigen introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov.
Akademiska sjukhuset är en spännande, intensiv och viktig verksamhet och vi som arbetar här gör skillnad! Därför har vi också förmåner som gör skillnad - läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Din ansökan vill vi ha senast den 23 augusti, intervjuer kommer att ske löpande under augusti.
Vill du veta mer?
Välkommen att höra av dig till
Brita Kango, vårdadministrativ chef, 018-612 23 98 eller brita.kango@akademiska.se
(vecka 27–29)
Caroline Eriksson Berlin, vårdadministrativ chef, 018-612 23 97 eller caroline.eriksson.berlin@akademiska.se
(från vecka 30)
Facklig representant Vision, chefsombud, Stefan Andersson, telefon 018-611 65 65 (från vecka 30)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS826/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9981124