Vi söker en Gruppchef till Strategisk Inköp inom enheten systeminköp
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-11
Har du ett intresse för såväl kommersiella frågor som relationer och personalledning? Vill du ta nästa steg i din utveckling och ta ett helhetsansvar inom kategoriinköp och leda en grupp strategiska inköpare som jobbar med leverantörer i världsklass? Då är det dig vi söker!
Din framtida utmaning
Inköpsfunktionen är en del av Operations & Supply Chain och utgörs av indirekt inköp, projektinköp, leverantörskvalitet och tre avdelningar inom strategiskt inköp.
Den ena av dessa är systeminköp. Idag är vi ca 45 drivna och engagerade medarbetare inom enheten. Systeminköp är indelat i tre grupper varav Torngruppen är en och till den söker vi en Gruppchef.
Huvudfokuset för Gruppchef Kategoriinköp är att tillsammans med sitt team säkerställa inköpsleveranserna inom sitt område genom ett hållbart ledarskap och medarbetarskap där ständiga förbättringar genomsyrar verksamheten.
Grupperna levererar i inköpsprocessens alla faser från anbud till kontrakt och arbeta nära projektorganisationen och våra gränsytor. En viktig del av ditt arbete är därför att stötta och coacha teamet i samarbetet internt. Dina viktigaste gränsytor är Supplier Quality, Operativt Inköp, Industrial Cooperation, Engineering samt Projektinköp. Du ansvarar tillsammans med processägaren för att utveckla avdelningens arbetsprocesser och systemstöd.
Du har fullt personalansvar för ditt team som du leder, utvecklar och följer upp. Du ansvarar för resursplanering och uppföljning av budget. Du ingår i ledningsgruppen för systeminköp och rapporterar till enhetschefen.
Den du är
Vi är i en stark tillväxtfas med flera nya medarbetare och vi söker dig som har ett stödjande och coachande ledarskap och vet hur man skapar bästa förutsättningar för motivation och prestation. Att dela med sig av kunskap och vara lösningsfokuserad är en självklarhet för dig. Vidare är du en relationsskapare som ser ett värde i att samarbeta samtidigt som du är en skicklig kommunikatör, både internt och externt. Du har en utpräglad känsla för leverans och måluppfyllnad, tycker det är viktigt att leverera kvalitet och har ett inbyggt driv att utveckla arbetssätt och processer.
Till rollen söker vi dig med flerårig erfarenhet av att arbeta med strategiskt inköp eller andra kommersiella roller. Du har en för tjänsten relevant akademisk utbildning eller motsvarande, och du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Johan Wallberg 0660-80640 eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg 0660-216412.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi erbjuder flyttbidrag för de som väljer att flytta från annan ort.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
