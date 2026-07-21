Vi söker en Gruppchef till Produktion Avlopp
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2026-07-21
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Vill du vara med och skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad? Är du en ledare med intresse för teknik, människor och verksamhetsutveckling? Vill du samtidigt bidra till en samhällsviktig verksamhet som gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker.
Affärsområde vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt rening av avloppsvatten i Borås. Vi driver fem vattenverk och sex reningsverk och söker nu en gruppchef till avdelningen produktion avlopp.
Hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap, teknik och utveckling i en verksamhet som varje dag bidrar till att samhället fungerar. Vi ansvarar för driften av fem mindre reningsverk och cirka 120 pumpstationer runt om i Borås. Verksamheten utgår från Sobacken där vårt största reningsverk och vår rötningsanläggning finns.
Den tekniska utvecklingen och ökade miljökrav driver oss att hela tiden förbättra våra arbetssätt och utveckla våra anläggningar. Därför söker vi dig som vill vara med och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Som gruppchef leder du ett team om cirka tio drifttekniker och ansvarar för att planera, samordna och utveckla den dagliga driften av våra avloppsanläggningar. Du fungerar som ett stöd för medarbetarna och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet för driftteknikerna.
Samordna ronderingar och checklistor.
Samordna felanmälningar och samverka med underhållsavdelningen.
Hantera avställningar och arbetstillstånd.
Planera och samordna större arbeten.
Driva och delta i projekt.
Aktivt bidra i arbetsmiljöarbetet.
Arbeta med utveckling och förbättring av anläggningar och arbetssätt.
Din bakgrund och personliga egenskaper Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och ett stort engagemang för arbetsmiljö, kvalitet och struktur. Du är en trygg och närvarande ledare som skapar förtroende, engagemang och goda samarbeten.
Du arbetar strukturerat och noggrant med ett stort fokus på kvalitet och har förmåga att planera, prioritera och fatta beslut samtidigt som du involverar och utvecklar dina medarbetare. Vi ser att du har god kommunikativ förmåga och trivs i en roll där du samordnar, driver förändring och bidrar till verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom drift-, underhålls-, process- eller maskinteknik alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet från VA-verksamhet eller liknande processindustri.
B-körkort.
God dator- och systemvana.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning.
Certifikat för Heta Arbeten.
Erfarenhet av underhållssystem.
Erfarenhet av projektledning.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, gott omdöme och ett arbetssätt som präglas av ansvarstagande och följsamhet till verksamhetens mål och riktlinjer. Att du ställer dig bakom Borås Energi och Miljös värdegrund tar vi som en självklarhet.
Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. Att du delar och verkar utifrån Borås Energi och Miljös värderingar ser vi som en självklarhet.
Vad erbjuder vi? Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Hos oss får du:
En arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en spännande och samhällsviktig bransch.
Flera friskvårdsförmåner och aktiviteter.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner.
En kultur präglad av våra värdeord: Kretslopp, omtanke och framåt.
Alla våra ledare arbetar efter en ledarskapsplattform där fokus ligger på utveckling, prestation, engagemang och att agera som goda föredömen.
Bra att veta Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid med placering från avloppsreningsverket på Sobacken. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vårt säkerhetsarbete och vårt mål att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare genomför vi bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester på alla kandidater som är aktuella för anställning.
Vissa tjänster hos oss omfattas av säkerhetsskydd. Det innebär att en säkerhetsprövning kan bli aktuell innan anställningsbeslut fattas.
Kontakt Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Avdelningschef Mikael Herbertsson på mikael.herbertsson@borasem.se
eller 0768-88 75 34.
Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avlopp. Vi är över 380 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. Bolaget ingår i Borås Stadshus och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103696-2110306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Energi och Miljö AB
(org.nr 556527-5590), https://karriar.borasem.se
Sobacken 1 (visa karta
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515 70 RYDBOHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008554