Vi söker en grundskollärare i Idrott, Hemkunskap, Slöjd och Musik till Mont
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2026-06-22
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Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
På Montessori Mondial Kista arbetar vi efter montessoripedagogiken. Det innebär att vi tar tillvara på barnens naturliga drivkrafter i undervisningen. Vi anpassar beprövad montessoripedagogik efter den senaste forskningen och arbetar utifrån en vetenskaplig grund. Välkommen till vår fina skola med cirka 130 elever i förskoleklass till årskurs 6, en pärla i Kista. Du kan läsa mer om oss på https://montessorimondial.se/kista/
Lärare till Montessori Mondial Kista
Är du genuint nyfiken på elevers naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola där elevernas perspektiv värdesätts? Då är vi rätt skola för dig. Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter eleven och inte tvärtom.
Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga.
Vi brinner för resultatinriktad montessoripedagogik. Gör du också det?
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill arbeta som montessorilärare i Musik, Hemkunskap, Idrott och Slöjd på vår skola.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom Musik, Hemkunskap, Idrott och Slöjd. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande, kollegialt lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också flexibel, inspirerande, välplanerad och organiserad.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en allmän visstidsanställning för tidsperioden läsår 2026-2027. Omfattning 40 % Musik, 5 % Hemkunskap, 40 % Idrott, och 5 % Slöjd. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Inger Alteryd på mailadress inger.alteryd@montessorimondial.se
.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Montessori Mondial Kontakt
Rekryterare
Inger Alteryd inger.alteryd@montessorimondial.se Jobbnummer
9974038