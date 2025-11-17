Vi söker en fysioterapeut till Rehab City Lidingö
Vi söker en fysioterapeut/ sjukgymnast till oss på Rehab City Lidingö!
Hos oss möter du människor i alla livets åldrar och skeden och du har möjlighet att påverka hälsa och livskvalitet på djupet.
Här spelar din kunskap en avgörande roll i både förebyggande och behandlande insatser.
Du arbetar självständigt men med nära stöd från engagerade och kompetenta kollegor i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Lidingö erbjuder dessutom närhet till natur, hav och stad - en perfekt kombination för både arbete och livskvalitet. Är du ny i rollen finns stöd att få från erfarna kollegor. Du kan läsa mer om oss här: Lidingö rehab (regionstockholm.se)
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se) Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Arbete på mottagning som innefattar undersökning, bedömning, behandling/ rehabilitering av patienter i alla åldrar med varierande diagnoser. Inom primärvårdsrehabilitering möter du patienter med en mängd olika typer av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Handledning av studenter ingår i uppdraget. Arbete i hemrehabilitering kan förekomma.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvårdsrehabilitering och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B-Körkort.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper vilket innebär att du:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och vara en del av ett team
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och kollegor
Är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar
Du är social, ansvarstagande, engagerad och har lätt att skapa kontakter
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen
Då arbete i patienters hem kan förekomma kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
