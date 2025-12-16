Vi söker en Fysioterapeut till Lessebo primärvårdsrehab i Kronoberg!
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
I primärvårdsrehab samlas alla rehabresurser i den offentliga primärvården - här får du kollegor som är både fysioterapeuter, rehabassistenter, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer och samtalsterapeuter. Hos oss möts du av stort engagemang, trevliga och kompetenta medarbetare, hög tillit och ett tryggt ledarskap. Vi vill att du ska trivas och är måna om att skapa både god hälsa och ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi tror på att ge dig goda förutsättningar i ditt uppdrag så att du kan arbeta på toppen av din kompetens.
Vi söker nu efter en kollega till vår arbetsgrupp på vårdcentralen Lessebo. På vårdcentralen finns en hög samarbetsvilja och tillit för respektive professions kompetens. Det finns en god läkarbemanning och många av dem har varit i Lessebo länge. Hos oss är patienten i centrum och vi gör alltid vårt bästa för att våra patienter ska få vård av god kvalitet samt känna trygghet och tillit genom ett gott bemötande. Vårdcentralen ligger centralt i Lessebo med nära gångavstånd till både buss- och tågstation.
Vi är en arbetsplats där det är mycket spännande på gång. Sedan en tid tillbaka kan vi erbjuda videomöte till våra patienter som komplement till våra fysiska besök och vi har infört en digital artrosskola. För oss är det viktigt att du känner att du utvecklas hos oss, genom kompetensutveckling och yrkesmässiga utmaningar. Du kommer mötas av ett arbetsklimat där tilliten är hög och där du har möjlighet att påverka både ditt eget arbete och verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. Läs mer om det och våra andra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/formaner/
Vi hoppas att du vill bli en av oss, varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Hos oss möter du patienter med en stor mångfald, från olika kulturer, olika åldrar och livssituationer. Du kommer arbeta med en stor variation av diagnoser och som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen.
Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara legitimerad fysioterapeut, alternativt legitimerad sjukgymnast. Om du har erfarenhet av primärvårdsarbete ser vi detta som meriterande. Men vi välkomnar även dig som är i början av din yrkeskarriär!
Som person känner du dig trygg med att arbeta självständigt samtidigt som du ser värdet av att samarbeta i team kring patienterna. Du arbetar med fokus på patientens bästa och är en bra arbetskamrat som bidrar till en god arbetsmiljö. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
* Bifoga ett detaljerat CV
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Arbetsgivare Region Kronoberg
Region Kronoberg, Primärvården

Kontakt
HR-konsult
Isak Borgemo isak.borgemo@kronoberg.se 0470-58 64 60
