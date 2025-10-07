Vi söker en Front Office Manager till Scandic No 25, heltid
Scandic no 25, eller 25:an som vi brukar kallas, ligger precis vid Göteborgs centralstation med goda kommunikationer. Hotellet är personligt och hemtrevligt snarare än stort och pampigt. Det personliga formatet återspeglas också i stämningen bland oss som jobbar här- vi har en stark sammanhållning och hjälper varandra så ofta vi kan.
För den medarbetare som vill ha möjlighet att påverka sin situation finns också många vägar att gå, inom hotellet men också till övriga hotell. Vi är måna om att ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas, det leder också till fantastisk service och därmed fantastiskt nöjda gäster.
I rollen som Front Office Manager ansvarar du för att skapa förstklassiga gästupplevelser - från första intryck till avresa.
Du har det övergripande ansvaret för vår Front Office, där du tillsammans med ditt team säkerställer att varje gäst möts av service i världsklass - från incheckning till utcheckning. Gästen är alltid i fokus, och du arbetar aktivt för att skapa en varm, välkomnande och professionell atmosfär.
Du ansvarar även tillsammans med Hotel Manager för vår frukostavdelning, där du ser till att frukostupplevelsen håller högsta kvalitet - både när det gäller bemötande och utbud. Tillsammans med ditt team skapar du en start på dagen som överträffar gästernas förväntningar, varje dag.
Som Front Office Manager leder och utvecklar du både verksamheten och medarbetarna utifrån företagets strategi, mål och lokala förutsättningar. Du brinner för service, och genom ett engagerande och närvarande ledarskap inspirerar och motiverar du dina kollegor att tillsammans leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Du är en viktig del av den dagliga driften och ansvarar för att planera och bemanna avdelningarna efter verksamhetens behov. Du ingår också i hotellets ledningsgrupp, där du tillsammans med dina kollegor har ett gemensamt ansvar för hotellets helhet och utveckling.
Vem är du?
Du är en trygg och engagerande ledare som trivs i en dynamisk miljö. Du ser möjligheter i förändring, är flexibel och har lätt för att bygga relationer med både gäster och medarbetare. Du har ett tydligt helhetsperspektiv, är närvarande i ditt ledarskap och förstår vikten av att finnas där - oavsett veckodag eller tid på dygnet.
Du tror på kraften i samarbete, är kommunikativ och ger regelbunden feedback för att utveckla både individ och team. Du planerar och prioriterar effektivt, och arbetar målinriktat mot både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Som chef hos oss lever du enligt vår ledarskapskompass - Inspire, Collaborate, Build Trust och Empower - och agerar som en förebild genom att leva våra värderingar i vardagen.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda team i liknande roller inom servicebranschen. Du har relevant utbildning, god administrativ förmåga och vana vid ekonomisk planering och uppföljning. Du är också bekväm med olika systemstöd, och har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vill du vara med och skapa gästupplevelser i världsklass tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan!
Information om tjänsten:
Tjänsten är en anställning på vikariat heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
