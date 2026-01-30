Vi söker en Front Office Manager till Scandic Kiruna, heltid
2026-01-30
Mitt i nya Kiruna, intill stadshuset, tornar en av Kirunas mest spännande byggnader upp sig med 231 rum, ett flexibelt möteserbjudande och en storslagen skybar med utsikt mot Kebnikaise i väst.
Vi söker en Front Office Manager till Scandic Kiruna.
På Scandic arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. Som Front Office Manager är du den som motiverar, driver, utvecklar och engagerar alla i teamet att ta ett stort eget ansvar för att förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens, som vi överträffar gästens förväntningar och vi får även väldigt roligt på jobbet!
Vad innebär rollen?
I denna roll som Front Office Manager ansvarar du för
- Front Office där du har det övergripande ansvaret för att våra gäster får service i världsklass från incheck till utcheck. Det innebär att säkra att du tillsammans med ditt team ser till att gästen alltid är i fokus.
Du leder och utvecklar verksamheten och medarbetarna utifrån företagets strategi, mål och lokala förutsättningar. Du har en passion för service och genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska skapa enastående gästupplevelser. Som Front Office Manager är du även en del av den dagliga driften och du ansvarar för att planera och bemanna utifrån verksamhetens behov. Du ingår i hotellets ledningsgrupp vilket innebär att du tillsammans med dina kollegor har ett övergripande ansvar för hela hotellet.
Vem är du?
Du ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem, är flexibel och har lätt att se lösningar och att skapa relationer. Du är en ledare, som ser det som självklart att vara närvarande på olika tider och dagar samt har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du ser till nyttan av samarbete, att ge regelbunden feedback och är kommunikativ i din ledarstil. Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot kort- och långsiktiga mål. Som chef hos oss lever du efter vår ledarskapskompass med Inspire, Collaborate, Build trust och Empower som en naturlig del av ditt ledarskap. Du lever våra värderingar och agerar som ett föredöme i din roll.
Du har tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll samt relevant utbildning och erfarenhet inom servicebranschen. Du har god administrativ förmåga, erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning samt god vana att arbeta i olika systemstöd. Du behöver dessutom ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9713766