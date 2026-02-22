Vi söker en fritidshemslärare med behörighet i hem- och konsumentkunskap
2026-02-22
Välkommen till oss
Centralt beläget vid Årstabergs station ligger Sjöviksskolan som är en modern F-9-skola.
Skolans lokaler stod färdiga år 2020 och är utformad med särskild fokus på att skapa kreativa lärmiljöer med en hög trygghetskänsla. Detta visar sig genom avsaknad av korridorer, att de äldre och yngre eleverna vistats i olika lokaler samt att konsten har en framträdande roll i lokalerna. Skolans specialsalar är placerade i den huvudbyggnad som rymmer de äldre eleverna. De yngsta eleverna har ett eget rörelserum och en kombisal för skapande verksamhet vilket gör att rörelsen mellan husen minskar. Eleverna möts i varje dag i matsalen, där de har varsin del, samt ute på skolgården.
Skolan är en treparallellig organisation där varje årskurs utgör ett arbetslag. Varje årskurs har sin egen hemvist där de tre klasserna i årskursen har sina klassrum samt tillhörande grupprum och arbetsrum. Arbetet i arbetslaget leds av en arbetslagsledare medan det pedagogiska utvecklingsarbetet som sker i lärgrupper leds av skolans förstelärare.
Sjöviksskolans vision är att vi ska skapa möjligheter för framtiden. Detta gör vi genom att arbeta med våra värdegrundsord - stolta, modiga och tillsammans. Alla elever på Sjöviksskolan ska känna stolthet över den de är. De ska känna sig stolta över sin resa genom skolan, de kunskaper och förmågor som de utvecklar samt den gemenskap som vi tillsammans skapar. Under sin studietid hos oss ska eleverna utveckla mod, mod att vara sig själva, våga prova nya saker och mod att uppfylla sina drömmar. Allt detta gör vi tillsammans. Ingen ska vara ensam på Sjöviksskolan utan alla ska finna gemenskap, i de mindre sammanhangen med dem vi är närmast, i de större sammanhangen, med de vi träffar varje dag och i den stora helheten, alla vi på Sjövik!
Din roll
Inför läsåret 26/27 söker vi en engagerad fritidshemslärare som är behörig att undervisa i hem- och konsumentkunskap till vår fritidsklubb i mellanstadiet. I tjänsten ingår att, tillsammans med två andra fritidshemslärare, driva rastverksamhet för eleverna i mellanstadiet samt att driva skolans fritidsklubb. I tjänsten ingår även undervisning i hem- och konsumentkunskap i två eller tre klasser i årskurs 6. Som fritidshemslärare i mellanstadiet är du också drivande i skolans trygghets- och värdegrundsarbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%).
Eftersom det finns ett nära samarbete mellan klasserna och medarbetarna på skolan söker vi dig som är relationsinriktad och som trivs med att samarbeta med andra. Positiv, drivande och lösningsinriktad samt ett tydligt ledarskap är egenskaper som vi värdesätter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad fritidshemslärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap.
visar goda ledaregenskaper och en god förmåga att skapa positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
brinner för att driva pedagogisk utveckling tillsammans med dina kollegor samt är kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.
