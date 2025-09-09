Vi söker en frisör till vår salong i Fältöversten på Karlaplan.
2025-09-09
Vi söker nu en duktig och positiv frisör som vill jobba med oss på deltid.
Vi söker Dig som är trygg i ditt yrke ,som gillar att jobba med en varierad kundkrets samt har hög arbetsmoral och teamkänsla. Vi erbjuder dej en anställning i en av Stockholms mest genuina galleria: Fältöversten vid Karlaplan.
Det är viktigt att du som söker är van att utföra all typ av frisörtjänster och är van vid att hålla ett jämnt tempo då vi har en väl inarbetad kundkrets. Vi önskar att du har ett stort intresse inom färg/slingbehandlingar samt är självgående inom färglära.
Vi ser också att du har ett stort intresse för hårprodukter då vi har ett stort utbud av branschens mest säljande varumärken hos oss. Försäljning och att rekommendera hårprodukter kommer vara en viktig del av dina arbetsuppgifter hos oss. Försäljning är en stor del av vår vardag och du får mer varierande arbetsuppgifter kopplat till det. Vi älskar hårprodukter!
Vi har öppet enligt gallerians öppettider och det är schemalagd arbetstid som gäller. Vi söker främst dej som vill jobba deltid och främst helger.
Känner du att vi kan vara nåt för dej? Varmt välkommen med din ansökan till: faltoversten@hairface.se
Gå gärna in på vår instagram: @faltoversten_headspot
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: faltoversten@hairface.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare: Better Flow AB
(org.nr 556840-1623), https://www.bokadirekt.se/places/headspot-faltoversten-45090
Karlaplan 13
115 20 STOCKHOLM
Better Flow Ab Hair & Face Fältöversten
Butikschef
Cecilia Rosendahl
faltoversten@hairface.se
9499454