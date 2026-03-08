Vi söker en frisör/frisörska till Zax City i gallerian Hamngatan

Zax Sthlm AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-03-08


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zax Sthlm AB i Stockholm

Vi söker dig som är utbildad frisör och vill arbeta heltid. Helgarbete är ett krav då vi har öppet alla dagar. Du ska kunna klippa, färga och slinga, samt vara intresserad av att utvecklas vidare i yrket - vi satsar gärna på rätt person med vidareutbildning.

Du bör vara serviceinriktad och duktig på försäljning, då vi har en välsorterad produktshop. Vi har mycket drop-in samt tidsbokningar.
Salongen ligger i en galleria mitt i stan och är den enda där, vilket ger ett bra kundflöde.
Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Ansok.zaxcity@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zax Sthlm AB (org.nr 559246-8853), http://zaxcity.se
Hamngatan 37 (visa karta)
111 53  STOCKHOLM

Kontakt
Salong chef
Heza Zangana
08-86 5141

Jobbnummer
9783639

Prenumerera på jobb från Zax Sthlm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zax Sthlm AB: