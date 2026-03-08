Vi söker en frisör/frisörska till Zax City i gallerian Hamngatan
2026-03-08
Vi söker dig som är utbildad frisör och vill arbeta heltid. Helgarbete är ett krav då vi har öppet alla dagar. Du ska kunna klippa, färga och slinga, samt vara intresserad av att utvecklas vidare i yrket - vi satsar gärna på rätt person med vidareutbildning.
Du bör vara serviceinriktad och duktig på försäljning, då vi har en välsorterad produktshop. Vi har mycket drop-in samt tidsbokningar.
Salongen ligger i en galleria mitt i stan och är den enda där, vilket ger ett bra kundflöde.
Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Ansok.zaxcity@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zax Sthlm AB
(org.nr 559246-8853), http://zaxcity.se
Hamngatan 37 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Kontakt
Salong chef
Heza Zangana 08-86 5141 Jobbnummer
