Vi söker en framåt, glad och driven person med spring i benen!
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge
2026-06-30
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Allé Elva ligger på Södertörns högskolas campusområde i Flemingsberg. Restaurangen är tillsammans med Café Prego och vår fest-& cateringverksamhet på området en del av Campus by Nordrest. Vi serverar dagligen ca 300 lunchgäster och ca 800 cafégäster. Vi levererar catering till såväl Södertörns högskola, KTH och KI som till privatpersoner och Karolinska Universitetssjukhuset och vår catering bara växer!
Våra värdeord är att sprida glädje, vara tillgängliga och överraska positivt. Hållbarhet följer oss i vardagen och vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta med vår cateringverksamhet. Tjänsten i sig innebär att du hjälper till med allt rörande vår cateringverksamhet. Allt i från att ta emot beställningar samt packa, leverera och hämta tillbaka dessa.
Du kommer även att få hjälpa till med att se till att det finns varor hemma, inventera och följa upp större beställningar. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest? "På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör våra leveranser till en upplevelse i en klass för sig. Du ska ha bra organisatorisk förmåga, vara bra på att planera och gilla att vara en del av en större verksamhet. Du har lätt för att se överblicken och prioritera.
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Datavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Bra, sociala egenskaper
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsbunden anställning
Omfattning: 85%
Tillträde: 2026-08-24
Lön: Enligt avtal
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993672-2078195". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Alfred Nobels allé 11 (visa karta
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141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9986026