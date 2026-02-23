Vi söker en Förvaltningsledare/GIS-samordnare
Sametinget är ett folkvalt samiskt parlament och en statlig myndighet sedan 1993. Sametingets uppgift är att främja och utveckla en levande samisk kultur, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Vill du vara med och stärka de samiska perspektiven i svensk samhällsplanering? På Sametinget får du en central roll i utvecklingen av vår växande GIS-plattform, där moderna tekniska lösningar stöttar både myndighetsuppdraget och samebyarnas arbete. Genom verktyg som RenGIS och RenMark bidrar du till att synliggöra rennäringens markanvändning och skapa bättre beslutsunderlag för framtidens planering. Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att
• Leda GIS-förvaltningen och ansvara för regler, arbetssätt och riktlinjer.
• Se till att geodata och datamodeller håller hög kvalitet, särskilt i SQL Server.
• Planera och genomföra uppgraderingar och större förändringar i GIS-plattformen.
• Tillsammans med verksamheten prioritera ärenden, krav och förbättringar.
• Samordna arbetet mellan verksamhet, IT, applikationsförvaltare och GIS-utvecklare.
• Dokumentera rutiner och säkerställa att allt arbete går att följa och spåra.
• Säkerställa att allt följer GDPR, sekretessregler och andra krav.
• Beställa och följa upp arbetet som görs av konsulter.
• Bygga GIS-applikationer i exempelvis Experience Builder, Dashboards och Map Viewer
• Fler arbetsuppgifter förekommerKvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom GIS, geomatik, lantmäteri eller annan inriktning som arbetsgivaren finner relevant.
• Flera års erfarenhet av GIS-arbete
• Förvaltningsledning, governance och strukturerat arbetssätt.
• Goda kunskaper i ArcGIS-plattformen, FME och Security Manager Next.
• Förståelse för datamodeller, säkerhet och arkitektur i Enterprise-miljö
• Erfarenhet av samordning och dialog med många intressenter.
• Erfarenhet av förvaltning av portalobjekt och förmåga att bygga "kartor" anpassade för att svara på olika typer av frågeställningar samt grundläggande förmåga att använda ESRI out-of-the-box funktioner.
Meriterande:
• Har du tidigare arbetat med att förse Inspire-data med metadata, så är det en merit.
• Kunskap om samisk markanvändning, samiska kultur
• Kunskaper i något av de samiska språken.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och strukturerad som kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har helhetssyn och fattar beslut ur ett långsiktigt arbete. Din tydliga kommunikation gör att budskap och förväntningar blir klara för alla. Din pedagogiska förmåga gör att du anpassar kommunikationen efter mottagaren och skapar förståelse i organisationen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Alla medarbetare får 2 h friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag. Sametinget erbjuder även ett mycket förmånligt restidsavtal. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete och vi tillämpar flexibel arbetstid. Semesterdagar följer ålder vilket innebär 28, 31 eller 35 semesterdagar per år. Som anställd får du också ta del av andra statliga förmåner så som subventionerad sjukvård, ersättning för receptbelagda läkemedel och föräldrapenningtillägg.
Anställningsform
Heltid, tillsvidare tjänst, Sametinget kan komma att tillämpa provanställing. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort vid något av Sametingets kontor i Giron/Kiruna, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Dearna/Tärnaby eller Staare/Östersund
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16
