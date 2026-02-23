Vi söker en församlingspedagog på 100% i Anderstorps församling
2026-02-23
Anderstorps församling drivs av engagerade medarbetare -såväl anställda, ideella som förtroendevalda.
Vi vill fortsätta att utveckla ideella medarbetare och där är våra unga ledare viktiga i så väl barn och ungdomsarbetet som gudstjänst utvecklingen. Vi vill att kyrkan ska vara en plats där man kan ställa sina frågor, finna svar och utvecklas som människa och i sin tro under hela livet.
Vår församling präglas av en öppenhet mot samhället genom samarbete med föreningsliv och skola. Gislaveds pastorat driver förskolor i Anderstorp och Gislaved. Många barn finns i våra verksamheter och kommer gärna på familjegudstjänster och spagetti-gudstjänster. Vi har många konfirmander och en stark ungdomsgrupp som vill fortsätta växa. Vi är med och driver satsningen UMIV, Ung Medarbetare i Västbo, och har många ungdomar som finns med i satsningen och har ideella uppdrag i församlingen.
Vi ser gärna:
Att du trivs med att samtala och undervisa människor som söker svar på sina frågor om tro och liv.
Att du gillar att ge dig ut på upptäcktsfärd med människor, låter dem finna sin väg och stöttar.
Att du trivs tillsammans med barn, unga och familjer.
Att du gillar att åka på läger och skapa mötesplatser där barn, ungdomar och familjer får möta Jesus och fördjupa sin relation till Gud.
Att du kan arbeta enskilt men framför allt tillsammans med andra medarbetare och ideella.
Att du tycker om att skapa kontakter och samverka med andra aktörer och är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete
För tjänsten krävs att du är:
grundad i din kristna tro och är medlem i Svenska kyrkan utbildad pedagog eller har annan utbildning och/eller erfarenhet som gör att vi finner dig lämplig för tjänsten. B-körkort
Tillträde enligt överenskommelse
Ansökan med personligt brev, CV och referenser görs via länken till rekryteringssystemet Varbi, obs vi tar endast emot ansökningar via Varbi.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Kyrkoherde Anders Carlwe 0371-831 55
Samordnare Anders Hullfors 0371-831 22
Fackliga företrädare:
Vision Madeleine Teglbjærg Telefonnummer: 0470-70 49 22
Kommunal Daniel Jarl Telefonnummer: 010 442 95 68
KyrkA Linda Muhr Sandahl Telefonnummer: 048-51 53 29
Sveriges Lärare/KMR Johannes Friberg Telefonnummer: 0470-70 48 69
Sista ansökningsdag 27/3-2026 Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
