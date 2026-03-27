Vi söker en Förrådsadministratör till Eurenco Bofors AB
2026-03-27
Eurenco Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA. Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 460 personer och totalt i koncernen är vi ca 1600 medarbetare. Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Som Förrådsadministratör på Eurenco har du en viktig roll i att säkerställa verksamhetens behov av reservdelar och förbrukningsmaterial på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt.
Rollen innebär ett brett ansvar inom förrådsverksamheten där både administrativa och operativa arbetsuppgifter ingår.
I rollen hanterar du inkommande leveranser och genomför godsmottagningskontroller, registrera material i system och ser till att det placeras korrekt i förrådet. Du arbetar även med plock och utlämning av material enligt plocklistor och reservationer samt följer upp lagernivåer för att säkerställa tillgänglighet. Arbetet innebär också samarbete med inköp kring beställningar och materialhantering. Du ansvarar för hantering av reparerbart material, inklusive de bokning av service, frakt och emballering. I rollen ingår även att uppdatera artikelregister i systemen samt att genomföra och rapportera inventeringar enligt rutiner.
Om dig
Vi söker dig som är en ansvarstagande och strukturerad person som trivs i en roll där du får ta ett brett ansvar. Du arbetar noggrant och har ett lösningsorienterat arbetssätt, samtidigt som du har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter när tempot är högt. Vi ser även att du ska vara trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete i gruppen.
Som person är du kommunikativ och serviceinriktad, och du har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen. Vi ser även att du är nyfiken och villig att lära dig nya arbetssätt samt bidrar till att upprätthålla en säker och välfungerande arbetsmiljö.Övrig information
- Erfarenhet av förråds/lagerverksamhet
- Goda kunskaper i Officepaketet
- Meriterande att ha erfarenhet av SAP
Vad kan Eurenco erbjuda dig?
Du erbjuds en unik möjlighet att komma in i en expansiv fas där du som förrådsadministratör får en central roll att göra skillnad för verksamheten och dess medarbetare. Om du drivs av att samverka med andra kommer du att trivas på Eurenco, en internationell miljö med hög tillväxt och unika produkter. Att du får ta del av ett konkurrenskraftigt förmånspaket ser vi som en självklarhet!
Kontaktinformation
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Dan Larsson, Underhållslednings chef, tfn 079-065 17 76. För frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alice Gustafsson, HR, på tfn 070-252 28 69.
Fackliga kontaktpersoner: Magnus Ferm, Unionen, tfn 070-618 35 60 och Susanne Sandvik, Akademikerföreningen, tfn 073-668 39 42. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurenco Bofors AB
