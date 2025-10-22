Vi söker en förman med fokus på specialuppdrag
2025-10-22
Om rollen
Vi söker en självgående och mångsidig förman som gillar omväxling i vardagen. I denna roll arbetar du som vår operativa problemlösare som rycker in där det behövs mest.
Du kommer att utföra uppgifter som kräver erfarenhet, noggrannhet och flexibilitet.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
• Utföra periodiskt underhåll av lokaler (golvvård, fönsterputs m.m.)
• Saneringsjobb eller andra specialuppdrag
• Vikariera vid frånvaro hos lokalvårdspersonal
• Ansvara för inköp och leverans av städmaterial till olika arbetsplatser
• Vara behjälplig vid uppstart av nya objekt eller flyttstädningar
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet av lokalvård, gärna med specialkompetens inom golvvård och storstädning samt fönsterputs
• Erfarenhet av maskinstädning och/eller saneringsmetoder
• Erfarenhet av arbete i olika typer av lokaler såsom skolor, kontor och trapphus
• Trivs med ett fysiskt och varierat arbete
• Är flexibel, lösningsorienterad och självgående
• Har B-körkort (krav)
• Talar och förstår svenska
Vi erbjuder:
• Ett varierande arbete med frihet under ansvar
• Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
• Tjänstebil i jobbet vid behov
• Möjlighet att utvecklas inom specialiserade områden av lokalvård
• Ett team som värdesätter hjälpsamhet och arbetsglädje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: emelie@activaservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Activa Service i Sverige AB
(org.nr 556615-7672)
Reprovägen 12 (visa karta
)
183 77 TÄBY Jobbnummer
9569191