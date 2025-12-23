Vi söker en fordonstekniker som vill växa med Bilinorr i Luleå!
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett starkt och familjärt team där du får utvecklas, trivas och arbeta med det du brinner för varje dag? Bilinorr i Luleå söker nu en fordonstekniker som vill jobba med Toyota och Lexus i en modern och välutrustad verkstad. Hos Bilinorr får du varierande arbetsuppgifter, stöttande kollegor med hög kompetens och en arbetsplats där kvalitet och laganda verkligen betyder något. Bilinorr värdesätter din nyfikenhet, ditt driv och din vilja att göra ett riktigt bra jobb för våra kunder. Här får du möjligheten att växa - både i rollen och tillsammans med ett team som verkligen trivs ihop.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bilinorrs räkning en fordonstekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bilinorr.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bilinorrs önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Benefits förmånsportal med friskvård och en mängd bra erbjudanden
Förmåncykel via bruttolöneavdrag
Digital hälsovård - tar hand om dig och din familjs hälsa även efter arbetstid
Tjänstepension
Pensionsrådgivning, både personlig och digital
Löneväxling
Personalrabatter på drivmedel, verkstadsarbeten, reservdelar och bilköp
Bra arbetsmiljöPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som fordonstekniker hos Bilinorr i Luleå får du en varierad vardag där du framför allt arbetar med service, felsökning och reparationer av Toyota och Lexus. Du kommer att hantera både enklare och mer avancerade arbetsmoment, beroende på din erfarenhet och utvecklingsvilja.
Rollen innebär främst att utföra servicearbeten och säkerställa att varje bil lämnar verkstaden i toppskick, men för dig som vill finns goda möjligheter att ta dig an mer kvalificerade uppgifter över tid. Du arbetar nära ett erfaret team där kunskap delas generöst, och du bidrar själv med noggrannhet, arbetsglädje och en lösningsorienterad inställning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service och underhåll av person- och transportbilar
Felsökning och reparationer enligt Toyotas rutiner och system
Montering av utrustning på nya bilar
Dokumentation och enklare administration i verkstadssystem
Samarbete med kollegor inom mekanik, kundmottagning och reservdelar
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Bilinorr. Vi söker dig som trivs i en verkstadsmiljö, har ett genuint intresse för fordon och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du är en person som kommer in med en positiv inställning, tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att samarbeta med andra. I Bilinorrs team värdesätter de en ödmjuk och prestigelös attityd, där man hjälper till där det behövs och bidrar till en god stämning.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - viktigast är att du har viljan att lära, är noggrann i det du gör och känner stolthet i att lämna ifrån dig ett bra jobb. Har du skruvat tidigare, studerat fordon eller bara är händig och van att jobba med händerna är det ett stort plus. Det viktigaste för Bilinorr är att du är rätt person: social, lösningsorienterad, kommunikativ och en del av lagandan på verkstaden.
Meriterande erfarenhet:
Utbildning inom fordons- eller transportteknik
Yrkeserfarenhet från bilverkstad eller liknande tekniskt arbete
Erfarenhet av att arbeta med varumärkena Toyota eller Lexus
Erfarenhet av montering och utrustningsinstallation på nya bilar
Tidigare arbete med service, reparation eller diagnostik
Krav för tjänsten:
B-körkort (gärna manuellt)
Flytande svenska i både tal och skrift
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#bilinorr #fordonstekniker #mekaniker #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://bilinorr.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilinorr Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9661979