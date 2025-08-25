Vi söker en fordonsmekaniker till Sundströms bil i Kramfors - är det du?
2025-08-25
Bilgruppen i Norr finns idag i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall. Vi arbetar med bilförsäljning, auktoriserad service och verkstad, alltid med Kia som gemensam nämnare.
Om jobbet
Vi är en auktoriserad märkesverkstad för Kia och hos oss hittar du en av Västernorrlands modernaste inom personbilar. Vi arbetar i ljusa, nyrenoverade lokaler med den senaste tekniken.
Som fordonsmekaniker jobbar du med service, reparationer, felsökning och underhåll - både på de nyaste modellerna av elbilar men också på bilar som rullat ett tag. Vi sysslar med allt från service och underhåll till felsökning med hjälp av bilens diagnostiksystem. Arbetet sker på dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet som fordonsmekaniker och en relevant utbildning, gärna från fordonstekniskt program eller motsvarande.
Du behöver kunna ta till dig information och instruktioner på både svenska och engelska, samt vara van vid att använda dator och tekniska system i arbetet.
Du arbetar självständigt, är noggrann och har lätt för att ta egna initiativ. Samtidigt ser du värdet i gott samarbete och trivs med kundkontakt. Vi värdesätter en positiv inställning och förmågan att skapa bra relationer på jobbet.
Det här erbjuder vi
Bilgruppen i Norr grundades 2021 och bedriver auktoriserad service och försäljning av framförallt Kia. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och goda utvecklingsmöjligheter. Du får kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar i samråd med din chef.
Vi satsar på hälsa och trivsel - friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård och ett starkt lagarbete mellan våra anläggningar är en självklarhet hos oss.
Tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 26 september (tjänsten kan tillsättas innan dess - vänta inte med att söka!)
Läs mer om oss på vår hemsida: www.bgnorr.se Ersättning
