Vi söker en floormanager i Stockholm!
2025-10-02
Start: Omgående
Du kommer att ha en nyckelroll i några av Stockholms mest välkända och uppskattade platser: Hötorgshallen, Östermalmshallen, Medborgarhuset och Kulturhuset.
Som Floor Manager är du beställarens representant gentemot butiker/saluhandlare/restauranger. Fokus
är service och uppgiften är att skapa en trygg och trivsam miljö för alla intressenter. Floor Managern ska
snabbt finna lösningar på hyresgästerna och deras kunders förfrågningar och är aldrig längre bort än ett möte eller telefonsamtal.
Kundnöjdhet, tillgänglighet och servicekänsla är högt prioriterat
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa daglig leverans av servicetjänster enligt avtal, med fokus på effektivisering.
• Vara tillgänglig och ge professionellt bemötande till hyresgäster och kunder.
• Följa upp budget, kostnader och utgifter inom ansvarsområdet.
• Ha regelbunden dialog med hyresgäster och beställare kring status och aktiviteter.
• Vara närvarande och operativ i den dagliga driften.
• Genomföra kundundersökningar och bidra i uppföljning och åtgärder.
• Samla in synpunkter från hyresgäster och föra vidare i möten.
• Arbeta målinriktat med uppföljning av service, kundnöjdhet och ekonomi.
Och mycket mer!
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av ledning inom handel, lokalvård, restaurang, eller motsvarande miljö.
• God förståelse för handel och service.
• Erfarenhet av att arbeta med mål och uppföljning.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du:
• Lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad
• Strukturerad och handlingskraftig
• Prestigelös och professionell i mötet med andra
• Trivs i en miljö där du behöver ta stort ansvar och vara självgående
Om verksamheten
Är du den vi söker? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi intervjuar löpande och tillsättning sker omgående.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
