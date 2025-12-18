Vi söker en flexibel näringslivsutvecklare
Näringslivs- och kommunikationskontoret är en verksamhet i kommundirektörens stab och leds av en verksamhetschef. Verksamheten är uppdelad på enheter, näringsliv och kommunikation.
Näringslivskontoret verkar för att skapa goda förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och en levande stad. Vi hjälper till att skapa mötesplatser samt initierar nätverk för bättre samverkan och kunskapsutbyten. Vi arbetar med både strategiska och operativa insatser och är vägen in för alla typer av frågor från näringsliv, organisationer och arrangörer. Vi agerar dörröppnare till övriga kommunala verksamheter samt företagsfrämjande aktörer.
Arbetsplatsen är dynamisk där vi arbetar med att stärka Borlänge som en attraktiv plats för såväl borlängebor, företag och besökare. Vi är ett positivt och engagerat team som arbetar för ett hållbart näringsliv genom samverkan, innovation och dialog med företag, invånare och andra aktörer.
För att möta framtidens utmaningar söker vi dig som vill bidra med nytänkande idéer och har en förmåga att gå från vision till handling.
Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som näringslivsutvecklare hos oss kommer du arbeta både operativt och strategiskt för att främja ett gott företagsklimat, ökad konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Det ska vara enkelt för näringslivet att verka, växa och utvecklas här. Uppdraget präglas av stor variation där du på ett prestigelöst sätt förväntas ta dig an de projekt som är aktuella för stunden.
Du kommer omvärldsbevaka och vara lyhörd för de behov som finns inom näringsliv och föreningsliv och anpassa ditt arbete efter det. Tjänsten innefattar ett brett kontaktnät internt och externt där du har den viktiga uppgiften att skapa och underhålla nätverk utifrån aktuella utvecklingsområden. Du har stora möjligheter att vara med och påverka ditt eget uppdrag och vi välkomnar nytänkande med öppna armar!Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, trivs i en föränderlig verksamhet och har förmågan att snabbt ställa om när förutsättningarna ändras. Du kommer att ha ett brett kontaktnät och det är viktigt att du trivs i sociala sammanhang, är duktig på att skapa relationer och samverka med olika organisationer. Du har en god känsla för bra service och förstår vikten av att prioritera utifrån aktuella behov.
Du är innovativ och utvecklingsinriktad och ser dig själv som en lagspelare som vill bidra till hela gruppens utveckling. Du har en förståelse för att oväntade saker kan hända, därför är det viktigt att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och inte är rädd för att hugga i där det behövs!
Du ska gärna ha erfarenhet av arbete med projektledning, nätverksarbete och/eller påverkansarbete. Du ska ha en gymnasieexamen och det är meriterande om du har högskoleutbildning eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som lämpliga för tjänsten. Det är även meriterande med erfarenhet av näringslivsutveckling och god kännedom om det lokala näringslivet sedan tidigare. För tjänsten krävs mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket samt B-körkort.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
