Vi söker en flexibel bussrekondare med känsla för service och detaljer
Thells Verkstad AB / Servicepersonaljobb / Staffanstorp Visa alla servicepersonaljobb i Staffanstorp
2026-02-26
Vill du arbeta i en verksamhet med högt tempo, stort ansvar och varierande arbetsuppgifter?
Vi söker en bussrekondare till vår verksamhet som även kan stötta upp i vår lastbilstvätt vid behov. Tjänsten är ett vikariat då en av våra medarbetare går på föräldraledighet.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänstenDina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig rekonditionering av bussar
Tvätt och rengöring av fordon
Städning och iordningställande inför leverans
Kvalitetskontroll av utfört arbete
Bemanna lastbilstvätt en fast dag per vecka
Täcka upp i lastbilstvätten vid sjukdom och semester
Arbetet är fysiskt och sker både inomhus och utomhus.KvalifikationerKvalifikationer
God arbetsmoral och ansvarstagande
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Svenska eller engelska i tal
B körkort
Meriterande:
Erfarenhet av rekond, fordonstvätt eller liknande arbete
D KörkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Flexibel
Pålitlig
Serviceinriktad
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett engagerat team där du får möjlighet till vidareutbildning och utveckling. Här blir du en del av en arbetsplats som värdesätter kvalitet, säkerhet och trivsel.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till Thells verkstad- tillsammans håller vi fordonen rullande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: vanessa.baker@laryan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thells Verkstad AB
Önsvala Allé 3 (visa karta
245 43 STAFFANSTORP Körkort
