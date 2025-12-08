Vi söker en flerspråkig kundtjänstmedarbetare till Sportshopen!
2025-12-08
Om oss på Swedemount
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Är du en social och serviceinriktad person med känsla för att skapa riktigt nöjda kunder? Vi söker nu en ny stjärna till vårt kundtjänstteam i Grebbestad - någon som behärskar svenska i både tal och skrift och dessutom kan finska, italienska, tyska eller spanska.
Om du vill vara med och ge våra kunder en serviceupplevelse i toppklass, så är detta din chans. Bli en del av vårt härliga gäng och bidra till att göra varje kundkontakt något extra!
Om rollen
Här arbetar ett härligt kundtjänstteam som tillsammans vill ge våra kunder oslagbar service och vi har grymt kul tillsammans medan vi gör det! Ditt huvudansvar i rollen är att serva våra kunder samt agera rådgivare under själva köpet på de plattformar där vi möter våra kunder; via mejl, telefon, chatt samt sociala medier.
Vem är du?
Vi tror att du trivs som allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot uppsatta mål. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och en hög servicegrad. Då ingen dag är den andra lik behöver du vara lösningsorienterad och göra det lilla extra för att överträffa våra kunders förväntningar. Då det stundtals är högt tempo är det viktigt att du kan arbeta effektivt med bibehållen kvalitét. Du behöver även ha förmågan att agera säljande gentemot kunderna och se hur du kan möta deras behov för att ta shoppingupplevelsen till nya höjder.
För att lyckas i rollen krävs att du är flytande i svenska samt behärskar något av språken italienska, finska, tyska eller spanska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Har du arbetat i en liknande roll är det självklart en merit men inget krav.
Som person är du en engagerad glädjespridare med hög arbetsmoral. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig och vi ser gärna att du har ett intresse för sport och fritidsprodukter.
Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100% i sysselsättningsgrad som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker via överenskommelse.
Tjänsten är belägen på vårt kontor i Grebbestad.
Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ur belastningsregistret på den sökande.
Ansök gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanbeder oss därför all hjälp med rekrytering och annonsering.
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 21 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på http://www.sportshopen.com.
Månadslön
