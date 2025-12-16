Vi söker en Financial Analyst till Siemens Energy!
2025-12-16
Vi på Adecco söker nu en Financial Analyst för uppdrag till vår världsledande teknikkund i Finspång, Siemens Energy! Har du relevant utbildning inom ekonomi och erfarenhet av att arbeta med finansiella processer ser vi fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som Financial Analyst hos vår kund Siemens Energy kommer du arbeta i team inom energiprojekt. Du kommer bland annat arbeta med analys av kostnader, priser och andra finansiella processer samt driva förbättringar i samarbete med andra funktioner i projektet. Goda språkkunskaper på engelska och tyska krävs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Stödja och genomföra försäljningsberäkningar och processer i samarbete med teknisk anbudshantering, ingenjörsteamet, försäljning, regionala enheter och andra centrala funktioner
• Implementera koncept relaterade till skatter, valutor, garantier, finansiering och granska villkor
• Engagera sig i riskhantering genom att identifiera, mildra och beräkna potentiella risker
• Analysera kostnader och finansiella processer och ge input för produktivitetsåtgärder
• Förbättra finansiella processer och stödja digitaliseringen inom kommersiell anbudshantering
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco med start efter årsskiftet.
Om dig
För att passa bra och trivas i rollen bör du ha eftergymnasial utbildning inom finans, ekonomi och arbetslivserfarenhet av liknande områden. Vidare ser vi gärna att du har:
• Utbildning inom finans, ekonomi eller företagsekonomi, med 1-3 års erfarenhet inom finansiering, controlling, försäljning, anbudshantering, projektledning eller produktkostnadsberäkning.
• Förmåga att arbeta i internationella team samt goda språkkunskaper av engelska och tyska.
• En gedigen förståelse för finansiella processer.
• Utmärkta tidsplaneringsfärdigheter, med fokus på kvalitet och noggrannhet
• Engagerad, initiativtagande och resultatorienterad
• Goda IT-kunskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Vi på Adecco strävar efter att vara det självklara valet för våra konsulter och visa vägen till de bästa jobben.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
