Vi söker en fastighetsskötare som kan (nästan) allt!
Momenta I Bergeforsen Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Timrå Visa alla fastighetsskötarjobb i Timrå
2026-07-17
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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Är du typen som ser vad som behöver göras och fixar det, oavsett om det handlar om en strejkande diskmaskin, en bil som behöver service eller ett golv som behöver läggas?
Då är det dig vi letar efter!
Vi söker en mångsidig fastighetsskötare/mekaniker som vill ta ett helhetsansvar för vårt praktiska underhåll. I den här rollen har du ena foten i verkstaden och den andra i fastighetsskötseln. Du kommer att skruva i bilar och maskiner, ansvara för enklare underhåll av vår köksutrustning, bygga om innerväggar och se till att våra utomhusmiljöer är i toppskick. Hos oss blir ingen dag den andra lik!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande underhåll och reparationer: Allt från mekaniskt arbete med fordon och maskiner till enklare reparation på köksutrustning och vitvaror.
Snickeri och bygg: Mindre byggnationer, reparationer och renoveringar i och runt våra lokaler.
Mark- och utearbete: Skötsel av utemiljöer, enklare markarbeten och säsongsrelaterat underhåll (t.ex. snöskottning/halkbekämpning).
Felsökning & externa kontakter: Identifiera fel och hitta snabba lösningar. Du bedömer även när ett fel kräver extern expertis och agerar då beställare i samverkan med ledningen.
Vem är du? För att trivas i rollen är du en utpräglad "doer" med bred praktisk erfarenhet. Du är prestigelös, självständig och trivs med att ha många bollar i luften. Eftersom du rör dig i hela vår verksamhet besitter du en god kommunikativ förmåga, är serviceinriktad och trivs med att hålla kollegor och ledningen uppdaterade om pågående projekt.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
B-körkort (BE/C är ett stort plus!)
Bred erfarenhet av mekaniskt, byggtekniskt eller annat praktiskt arbete.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom el och VVS.Om tjänsten
Omfattning: Heltid, tillsvidare (vi tillämpar provanställning).
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Ansök idag genom att maila ditt CV och några rader om dig själv till rekrytering@momenta.se
VIKTIGT! Ange Fastighetsskötare i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: rekrytering@momenta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Momenta I Bergeforsen Aktiebolag
(org.nr 556245-6391)
Lundevägen 14 (visa karta
)
861 26 BERGEFORSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Momenta I Bergeforsen AB Jobbnummer
10005388