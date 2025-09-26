Vi söker en fastighetskoordinator med rätt mindset!
2025-09-26
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I den här rollen är du en nyckelperson som får vardagen att fungera - både i det dagliga arbetet och i våra pågående byggprojekt. Du samarbetar tätt med många olika aktörer, både internt och externt, och agerar ofta som länken mellan produktion, bygg och fastighet. Det kräver att du förstår olika behov och perspektiv, samtidigt som du vågar vara tydlig i dina krav - till exempel gentemot entreprenörer och leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvarig för kontakt med interna aktörer och externa leverantörer
Medverka vid interna flyttar inom produktionen
Ansvara för beställning och installation av utrustning i produktionsytor
Samordna besiktningar av utrustning
Ansvara för avdelningens bilar
Delta i arbetsmiljöronder och se till att lokalrelaterade åtgärder genomförs
Felanmäla och följa upp lokalrelaterade ärenden till rätt entreprenör
Bidra i förbättringsforum
Du ansvarar för att samordna den operativa driften med fokus på fastighetsfrågor, följa upp ärenden och ser till att åtgärder genomförs. Parallellt är du involverad i projekt, där du både driver, deltar själv och säkerställer att verksamhetens behov tas tillvara. Målet är att skapa en fungerande helhet - från idé till färdig industrilokal.
Hos oss får du en varierad och viktig roll där du gör skillnad varje dag. Du får påverka, bidra till utveckling och vara med och skapa industrilokaler och fastighetslösningar som fungerar - både för verksamheten och de människor som jobbar i den.
Vi söker dig med erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna med en bakgrund inom drift eller bygg. Du har god förståelse för hur byggprojekt fungerar, helst genom att själv ha varit delaktig i liknande projekt. Har du dessutom erfarenhet av industrifastigheter eller arbete med känsliga material är det ett extra plus. Kanske har du tidigare arbetat som snickare, drifttekniker eller i en liknande roll - men idag är du van att driva eller samordna projekt på egen hand.
För oss är din inställning det viktigaste. Du tar ansvar, är hjälpsam och trivs med att vara där det behövs. Som person är du prestigelös, serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du har lätt för att samarbeta, men är också självgående och tar egna initiativ. Du gillar att ha en central roll, där du håller ihop många delar samtidigt - utan att tappa varken struktur eller fokus.
Utöver detta behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, och du har B-körkort eftersom rollen innebär resor mellan våra verksamheter i Tannefors, Malmslätt och Motala.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
