Vi söker en farmaceut till Läkemedelsproduktion Halland
Region Halland / Apotekarjobb / Varberg Visa alla apotekarjobb i Varberg
2025-12-05
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Läkemedelsproduktion är en avdelning under Läkemedel Halland som tillhör Hallands sjukhus lednings- och verksamhetsstöd.
Vid Läkemedel Halland finns också avdelningen Läkemedelsenheten där vårt gemensamma uppdrag är att stödja regionen för en effektiv, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning samt ansvara för regionens sjukhusapoteksfunktion. Vår enhet är lokaliserad vid Hallands sjukhus Varberg, där vi nu söker en farmaceut som vill bidra till en hög patientsäkerhet och bättre arbetsflöden i vården.Publiceringsdatum2025-12-05Om tjänsten
Som farmaceut hos oss på Läkemedelsproduktion Halland får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du bland annat kommer att;
Arbeta med extempore-tillverkning av cytostatika-beredningar och antibiotikasprutor. Delta i maskinell dosdispensering för slutenvården. Samarbeta i team och arbetsgrupper för att bidra till en välfungerad läkemedelsförsörjning. Vid behov hantera kliniska tillverkningsprövningar och läkemedelsservice på vårdavdelningar.
Vi arbetar oftast teambaserat, både i våra grunduppdrag och med ständiga förbättringar, vilket innebär att du får vara med och utveckla våra processer och arbetsflöden. Hos oss får du möjlighet att växa, ta eget ansvar och bidra till en spännande utvecklingsresa tillsammans med kollegor.
Du blir en del av ett engagerat team med 14 kollegor - farmaceuter och läkemedelsassistenter - där vi värdesätter gemenskap, delaktighet, kompetens och ett trevligt bemötande.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att bidra till något som verkligen gör skillnad.
Helgtjänstgöring kan komma att bli aktuellt då vården behöver läkemedel alla dagar i veckan.
Om arbetsplatsen
Läkemedelsproduktionen har som främsta mål att stödja våra sjukvårdande vårdverksamheter där vi tillsammans med vården utvecklar läkemedelshanteringen dels för ökad patientsäkerhet, dels genom avlastning av arbetsuppgifter för sjuksköterskor.
Hos oss arbetar vi med varierande arbetsuppgifter såsom tillverkning av patientspecifika cytostatika (cancerbehandling), maskinell produktion av dosförpackade läkemedel (slutenvårdsdos) och Läkemedelsservice på avdelningarna vid Hallands sjukhus där vi sköter beställningar och skötsel av läkemedelsförråden. Vi stöttar också hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som rör läkemedel, allt från tillgänglighet och anskaffning samt praktiska frågor som berör inköp och lagerhållning. Vi arbetar till stor del i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter och är en del av regionen sjukhusapoteksfunktion.
Tillsammans utgör vi en välfungerande och driven verksamhet med fokus på hög serviceanda och utveckling av både medarbetare och verksamhet. Vi har en god sammanhållning och värnar om en bra arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Det är meriterande om du har extempore-behörighet. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av extempore-tillverkning och/eller maskinell dosverksamhet. Vi värdesätter också att du har kunskap om vårdrelaterad läkemedelsförsörjning och sjukhusapotek samt god datorvana, gärna med erfarenhet av MS Excel och Teams.Dina personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad, noggrann och strukturerad och har förmågan att arbeta med arbetsuppgifter som styrs av myndigheternas krav och fastställda rutiner. Du trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du gillar att arbeta tillsammans med andra. Du har ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och vill vara en del av att utveckla våra arbetssätt och rutiner.
Vi ser att du vill bidra och vara delaktig till att utveckla och effektivisera vår verksamhet så att läkemedelsproduktionen kan uppnå satta mål och samtidigt ständigt arbeta för att bibehålla kvalitén i våra grunduppdrag. Vi ser också att du vågar att prova nytt och testa nya arbetsformer.
Vi lägger största vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vart-erbjudande-till-dig.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Läkemedelsenheten Halland Kontakt
Lisa Valfridsson, avdelningschef 076-6972953 Jobbnummer
9629958