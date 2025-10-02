Vi söker en familjerådgivare till Varbergs kommun
2025-10-02
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Under våren 2025 startade vi upp en ny verksamhet inom socialförvaltningen - familjerådgivningen. Här erbjuder vi stöd till människor i olika livssituationer och vi söker nu en familjerådgivare som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla verksamheten vidare.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som familjerådgivare möter du människor i olika skeden av livet och med olika bakgrund. Arbetet bedrivs i nära samarbete med besökarna, där du bedömer, planerar och genomför samtal utifrån deras behov.
Exempel på samtal och arbetsområden kan vara:
* Krishantering
* Klargörande samtal
* Bearbetande samtal med fokus på relationsförändring
* Separationsarbete
I rollen ingår även utåtriktade uppgifter, till exempel att hålla föreläsningar och utbildningar, ta emot studiebesök eller förmedla yrkeskunskap till samarbetspartners, tjänstemän och politiker.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har motsvarande högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning.
* Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och genomgången egenterapi (minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp).
* Flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete, gärna med kunskap om olika familjekonstellationer och relationsformer.
Som person har du eget driv, trivs med att ta ansvar och ser en utmaning i att utveckla en relativt ny verksamhet. Du har en god förmåga att arbeta självständigt men också att bidra i samarbete med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vid alla tillsvidareanställningar kan provanställning komma att bli i sex månader.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mathias Davidsson mathias.davidsson@varberg.se +46732516359 Jobbnummer
9537395