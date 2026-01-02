Vi söker en familjebehandlare (behandlingssekreterare) till vår Behandlings
2026-01-02
I Falkenbergs kommun kan du göra verklig skillnad. Vårt uppdrag är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden och samtidigt bidra till utvecklingen av Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vill du bli en del av Falkenberg kommuns nya Förebyggande-enhet och arbeta tidigt förebyggande och stödja barn, ungdomar och familjer i förändring? Då kan detta vara tjänsten för dig. Enheten består idag av Fält, SSPF-samordnare, barn och familjevägledare på TSI (Tidigt samordnade insatser som samarbetar med skolan) och behandlare. Totalt ca 20 personer.
Vi söker nu ytterligare en behandlare då enheten utökas och vi har uppdrag att starta upp ytterligare en Familjecentral där samverkan och tidiga insatser är centrala. Del av tjänsten är förlagd på familjecentral, där du arbetar nära andra professioner för att ge stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede.
Förebyggande-enheten startade upp under senare delen av 2025 och arbetar med programverksamhet, vägledande, stödjande och rådgivande insatser. Tidigt förebyggande arbete där vi är tillgängliga för barn, ungdomar (021 år) samt deras föräldrar. Vi erbjuder insatser till både individ och familj. Arbetet sker i våra lokaler, i familjernas hem, i skolan eller i samverkan med andra professionella alltid utifrån familjens behov.
Vårt uppdrag är att stödja familjer i deras förändringsarbete utifrån deras egna resurser. Vi arbetar med att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Du har ett nära samarbete med interna och externa samverkanspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Meriterande: systemisk utbildning, COS, utbildning i föräldrastödsprogram.
• Meriterande: erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, familjebehandling, erfarenhet från flera områden av det sociala arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är trygg och stabil, har lätt för att skapa goda relationer och trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan med andra.
Du är initiativrik, flexibel
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
