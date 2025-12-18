Vi söker en erfaren underhållstekniker till Jakobsdals charkuteri!
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Uniflex söker nu en erfaren och ansvarsfull Underhållstekniker till Jakobsdals charkuteri i Göteborg. Här får du möjlighet att bli en del av ett välkänt företag inom livsmedelsbranschen.
Om rollen
Som underhållstekniker kommer du att arbeta både operativt och förebyggande med underhåll, felsökning och utveckling av maskinutrustningen i produktionen. Rollen innebär både att snabbt åtgärda akuta fel och att jobba långsiktigt med planerade förbättringar och underhållsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper inom el och maskinelektronik. Du ska kunna läsa och förstå elscheman, felsöka maskiner och ha en god förståelse för hur elektriska system fungerar. Arbetet innebär även att du utför reparationer, byter ut komponenter och arbetar med elektroniska delar i maskinparken. Du ska inte vara utbildad elektriker, men ha ett intresse och en förståelse för el och mekanik.
Utöver detta behöver du behärska TIG-svetsning, särskilt i rostfritt stål, då svetsarbeten förekommer i produktionen.
Du arbetar nära kollegor i olika roller, och din förmåga att kommunicera, samarbeta och samtidigt självständigt driva ditt arbete framåt är avgörande för rollen.
Arbetet innebär skiftarbete med varannan vecka dagtid (07-16) och varannan vecka kvällstid (14.40-23). Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll av maskiner
Planering och strukturering av egna arbetsuppgifter
Utveckling och förbättring av maskinutrustning
Byte av maskindelar och elektroniska komponenter
Tolkning av elscheman och felsökning inom maskinelektronik
TIG-svetsning i rostfritt stål
Vid behov hämta material och utrustning (körkort krävs)
Vi söker dig som har
Lång erfarenhet av produktion och underhåll
Meriterande: erfarenhet från livsmedelsproduktion och hygienkompetens
Goda elkunskaper: läsa elschema, förstå maskinelektronik, felsöka
Erfarenhet inom elektronik eller relevant utbildning
Goda kunskaper i TIG-svetsning (rostfritt stål)
God datorvana - meriterande med erfarenhet av MaintMaster eller likvärdigt system
Körkort B
Mycket god svenska i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Självgående och initiativtagande
Strukturerad och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Ordningsam, noggrann och lösningsorienterad
God kommunikationsförmåga
Trygg i rollen och vågar ta egna beslut Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningform
Provanställning i 6 månader med stora chanser till tillsvidareanställning.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Om företaget
Vi är Jakobsdals Charkuterier - ett familjeföretag med hjärtat i Göteborg och rötterna djupt förankrade i svensk mathantverkstradition. I tre generationer har vi förenat passion, kvalitet och stolthet i varje produkt. Hos oss hittar du ett brett utbud av svenska charkuterier, tillverkade med omsorg och respekt för råvaran.
Men vår stolthet sträcker sig längre än till produkterna - den finns också i vår arbetsplats. Vi tror på att skapa en miljö där varje medarbetare känner sig sedd, uppskattad och motiverad. Här ska det vara roligt att gå till jobbet, och vi gör vårt bästa för att du ska trivas, utvecklas och känna dig som en viktig del av vår gemenskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Göteborg Jobbnummer
9651255