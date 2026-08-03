Vi söker en erfaren underhållstekniker till Jakobsdals charkuteri!

Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-08-03


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Uniflex söker nu en erfaren och ansvarsfull Underhållstekniker till Jakobsdals charkuteri i Göteborg. Här får du möjlighet att bli en del av ett välkänt företag inom livsmedelsbranschen.

Om rollen
Som underhållstekniker kommer du att arbeta både operativt och förebyggande med underhåll, felsökning och utveckling av maskinutrustningen i produktionen. Rollen innebär både att snabbt åtgärda akuta fel och att jobba långsiktigt med planerade förbättringar och underhållsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper inom el och maskinelektronik. Du ska kunna läsa och förstå elscheman, felsöka maskiner och ha en god förståelse för hur elektriska system fungerar. Arbetet innebär även att du utför reparationer, byter ut komponenter och arbetar med elektroniska delar i maskinparken. Du ska inte vara utbildad elektriker, men ha ett intresse och en förståelse för el och mekanik.
Det är meriterande om du behärskar TIG-svetsning, särskilt i rostfritt stål, då svetsarbeten förekommer i produktionen.
Du arbetar nära kollegor i olika roller, och din förmåga att kommunicera, samarbeta och samtidigt självständigt driva ditt arbete framåt är avgörande för rollen.
Arbetet innebär skiftarbete med varannan vecka dagtid (07-16) och varannan vecka kvällstid (14.40-23).


Publiceringsdatum
2026-08-03

Dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll av maskiner

Planering och strukturering av egna arbetsuppgifter

Utveckling och förbättring av maskinutrustning

Byte av maskindelar och elektroniska komponenter

Tolkning av elscheman och felsökning inom maskinelektronik

TIG-svetsning i rostfritt stål

Vid behov hämta material och utrustning (körkort krävs)


Vi söker dig som har
Lång erfarenhet av produktion och underhåll

Meriterande: erfarenhet från livsmedelsproduktion och hygienkompetens

Goda elkunskaper: läsa elschema, förstå maskinelektronik, felsöka

Erfarenhet inom elektronik eller relevant utbildning

Goda kunskaper i TIG-svetsning (rostfritt stål) är meriterande

God datorvana – meriterande med erfarenhet av MaintMaster eller likvärdigt system

Körkort B

Mycket god svenska i tal och skrift



Dina personliga egenskaper
Självgående och initiativtagande

Strukturerad och ansvarstagande

God samarbetsförmåga

Ordningsam, noggrann och lösningsorienterad

God kommunikationsförmåga

Trygg i rollen och vågar ta egna beslut



Tillträde
September eller enligt överenskommelse

Anställningsform
Provanställning i 6 månader med stora chanser till tillsvidareanställning.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.


Om företaget
Vi är Jakobsdals Charkuterier – ett familjeföretag med hjärtat i Göteborg och rötterna djupt förankrade i svensk mathantverkstradition. I tre generationer har vi förenat passion, kvalitet och stolthet i varje produkt. Hos oss hittar du ett brett utbud av svenska charkuterier, tillverkade med omsorg och respekt för råvaran.
Men vår stolthet sträcker sig längre än till produkterna – den finns också i vår arbetsplats. Vi tror på att skapa en miljö där varje medarbetare känner sig sedd, uppskattad och motiverad. Här ska det vara roligt att gå till jobbet, och vi gör vårt bästa för att du ska trivas, utvecklas och känna dig som en viktig del av vår gemenskap.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956223-2128611".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GOTHENBURG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Gabriel Moberg
gabriel.moberg@uniflex.se

Jobbnummer
10020227

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