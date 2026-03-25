Vi söker en erfaren tech-rekryterare för konsultuppdrag
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Vår kund är ett innovativt tech-bolag i start-up fas med bas i Göteborg. Bolaget arbetar med moderna tekniska lösningar och befinner sig i en expansiv tillväxtresa. Här erbjuds en dynamisk och internationell miljö där nytänkande, tempo och samarbete står i fokus.
Vi söker nu en rekryterare för konsultuppdrag hos vår kund med start omgående och ca 3-4 månader framåt.
Tjänstebeskrivning
I rollen som tech-rekryterare kommer du att ansvara för hela rekryteringsprocessen från start till mål. Du arbetar självständigt och driver parallella processer med stort eget ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Kravprofilsmöten och nära dialog med rekryterande chefer
• Annonsering och hantering av inkommande ansökningar
• Aktiv search och sourcing av kandidater, både nationellt och internationellt
• Urval och kompetensbaserade intervjuer
• Kandidatupplevelse och löpande återkoppling
• Koordinering och rådgivning genom hela rekryteringsprocessen
Du kommer att rekrytera profiler inom tech/ingenjörsområdet samt chefsroller kopplade till verksamheten.
Rollen är ett konsultuppdrag med start omgående och ca 3-4 månader framåt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet inom tech-rekrytering och som trivs i en snabbrörlig miljö.
Vi ser att du har:
• Flera års erfarenhet av att rekrytera inom tech/IT eller ingenjörsområdet
• Erfarenhet av att självständigt driva hela rekryteringsprocesser
• Gärna en bakgrund som konsult, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i nya uppdrag
• Mycket god förmåga att arbeta med search och sourcing
• Erfarenhet av att jobba med LinkedIn Recruiter
• Flytande engelska i tal och skrift då engelska är koncernspråket
Det är meriterande om du har erfarenhet av internationell rekrytering.
Låter detta intressant?
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten har tillträde omgående, därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
NearYou Kontakt
Olivia King olivia.king@nearyou.se Jobbnummer
9818470