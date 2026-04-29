Vi söker en erfaren Registrator till vår kund en myndighet i Stockholm.
Nu söker vi en erfaren Registrator som kan ta ett uppdrag omgående hos vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid
• Start: Omgående
• Längd 26-06-30, eventuellt längre.
Du arbetar på plats hos kund men blir anställd av oss på Poolia.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ddaglig postöppning, diarieföring, registrering och expediering
• Bevakning av officiell e-postlåda
• Aktläggning och arkivering av diarieförda handlingar och ärenden
• Framtagande av information om pågående och avslutade ärenden
• Ta fram statistik över pågående och avslutade ärenden.
Kontakter med medarbetare och allmänhet om myndighetens handlingar och ärenden i
enlighet med offentlighetsprincipen
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
• Diplomerad registrator, registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt ett (1) års arbetslivserfarenhet som registrator
• Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators verksamhet och ansvar
Tycker du att ovan passar in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27
9883751