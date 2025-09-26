Vi söker en erfaren Operativ förhandlingschef
2025-09-26
För vår kunds räkning söker vi just nu en Operativ förhandlingschef inom arbetsrätt till Stockholm .Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2026-10-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Uppdraget består i att ersätta ordinarie förhandlingschef under tjänstledighet. Gemensamma funktioner stöttar hela organisationen och arbetar dagligen för att förverkliga verksamhetens mål. Divisionen omfattar kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap samt fastighet och hållbarhet. Tjänsten är placerad på enheten HR strategi och processer, som idag består av åtta medarbetare och en enhetschef och ansvarar för de övergripande HR-processerna.
Roll och ansvar Som vikarierande förhandlingschef leder du arbetsrättsliga frågor, samverkan och fackliga förhandlingar med fokus på kollektivavtal. Rollen innebär både strategiskt ansvar och operativt arbete, från rådgivning och utredningar till stöd i avtal, villkor och lönebildning. Du bidrar också i HR:s digitaliseringsarbete och håller utbildningar inom arbetsrätt och villkorsfrågor. En viktig del i höst är att säkerställa att avtals- och villkorsregler fungerar i samband med implementationen av ett nytt lönesystem. Övrigt: Start: 2025-12-01 Slut: 2026-10-31 Option: Möjlighet till förlängning 1 år, dvs. längst t.o.m. 2027-10-31Omfattning: 100% Placering: Stockholm Distansarbete kan som maximalt uppgå till 50% av arbetstiden. Detta beslutas i samråd med kunden. Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Personal- och eller beteendevetenskaplig, juridisk högskoleutbildning eller motsvarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal.
Erfarenhet av att självständigt leda kollektivavtalsförhandlingar och MBL-förhandlingar.
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom det arbetsrättsliga området.
Erfarenhet av operativt arbete inom avtal och villkorsfrågor samt lönebildning.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av att arbeta som Förhandlingschef i statlig myndighet eller affärsdrivande verk.
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av lön och schemasystem.
Erfarenhet att utarbeta avtal kopplat mot oregelbunden arbetstidsförläggning.
Önskade personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
Ödmjuk och har lätt för att skapa förtroende
Arbetar självständigt och målinriktat
Förmåga att jobba i grupp Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum . Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
