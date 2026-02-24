Vi söker en erfaren och självgående VVS-montör med yrkesbevis!
2026-02-24
Är du en skicklig VVS-montör som trivs med frihet under ansvar och gillar att arbeta nära kund? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där trivsel, kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Hos oss får du arbeta brett inom VVS och rörmontering i varierande uppdrag - från servicejobb hos privatpersoner till större uppdrag mot företag. Ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som VVS-montör hos oss arbetar du självständigt i dina uppdrag och har daglig kontakt med kunder. Du är vårt ansikte utåt och spelar en viktig roll i att skapa trygga och långsiktiga kundrelationer.
Arbetet innebär stor variation och möjlighet att utvecklas inom det område du brinner mest för.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning inom VVS eller motsvarande
Innehar yrkesbevis
Har minst 5 års erfarenhet inom VVS, med bred serviceerfarenhet
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort (krav)
Som person är du:
Självgående och trygg i din yrkesroll
Ansvarsfull, positiv och engagerad
Serviceinriktad och kommunikativ - du trivs i mötet med kund
Flexibel och lösningsorienterad
I god fysisk form (arbetet kan innebära tunga lyft)
Vi erbjuder
Vi vet att duktiga montörer ska ha bra villkor och trivas på jobbet. Därför erbjuder vi:
En trygg anställning i ett stabilt företag med kollektivavtal (Installatörsföretagen)
Heltid, tillsvidare (07:00-16:00)
Lön mellan 37 000 - 45 000 kr/mån beroende på erfarenhet
Tjänstepension via kollektivavtal
Privat sjukvårdsförsäkring via SEB
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Mobiltelefon
Möjlighet att förmånsbeskatta tjänstebil för privat användning
Sociala aktiviteter, kickoffer och julbord
Framför allt blir du en del av ett härligt team där vi värdesätter gemenskap, respekt och arbetsglädje. Vi tror att man gör sitt bästa jobb när man trivs.
Vill du arbeta i ett företag där din kompetens uppskattas och där du får både frihet och trygghet?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Observera: Vi har tyvärr inte möjlighet att återkoppla på ansökningar som inte uppfyller våra grundkrav gällande yrkeserfarenhet, B-körkort och svenska språkkunskaper.
I rekryteringsprocessen kommer vi även att begära in relevanta certifikat samt referenser som kan styrka din arbetslivserfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@tyresoror.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Rör AB
(org.nr 556114-5441) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nicole Rauhofer nicole@tyresoror.se 08-7124158 Jobbnummer
9761890