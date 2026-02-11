Vi söker en erfaren och ansvarsfull köksmästare/kock till vår verksamhet
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Visa alla jobb hos Ryan Group AB i Katrineholm
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för köket i en verksamhet som erbjuder både lunchbuffé och tillagning av mat till skolor. Tjänsten är på deltid och innebär ett varierande arbete där du har en nyckelroll i vår dagliga drift.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Som köksmästare/kock ansvarar du för:
Planering, tillagning och presentation av maten.
Ledning av kökspersonalen - daglig arbetsledning.
Kontakt med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.
Hantering av specialkost och anpassning av skolmåltider.
Planering av kökets budget och råvarukostnader.
Säkerställande av livsmedelshygien och kvalitetsrutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som kock/köksmästare.
Är noggrann, ansvarstagande och självgående.
Har god kunskap om specialkost, skolmåltider och näringslära.
Har erfarenhet av matekonomi och kostnadsuppföljning.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och i team.
Behärskar svenska i tal och skrift.Om tjänsten
Anställningsform: Deltid
Antal : 3 st
Arbetstider: Varierande
Arbetsplats: Commat/ Katrineholm eller Nya Nivå/Vingåker
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ryan Group AB
(org.nr 559300-9003), https://www.commat.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ahmad Alian ekonomi@commat.se Jobbnummer
9737543