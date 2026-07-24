Vi söker en erfaren Nagelterapeut Och fransstylist !
Dounia Beauty AB / Hälsojobb / Sundbyberg Visa alla hälsojobb i Sundbyberg
2026-07-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dounia Beauty AB i Sundbyberg
Är du en passionerad och erfaren Nagelterapeut och/eller fransstylist som älskar att skapa vackra resultat och ge kunder en förstklassig upplevelse? Då vill vi gärna ha dig i vårt team!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som Nagelterapeut och fransstylist hos oss kommer du att arbeta med:
Fransförlängning och lash lift.
Gelé- och akrylnaglar.
Manikyr och pedikyr.
Nageldesign.
Professionell kundservice och rådgivning.
Att bidra till en trivsam och välkomnande atmosfär i salongen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet som Nagelterapeut och/eller fransstylist.
Har erfarenhet av gelé- och akrylnaglar (krav för Nagelterapeut ).
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande.
Har god hygienvana.
Kan arbeta självständigt och har ett professionellt bemötande.
Tycker om att bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder
En modern och trivsam salong.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom yrket.
Flexibla arbetstider enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: dounia.beauty1@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dounia Beauty AB
(org.nr 559541-8780)
Kvarngatan 24 (visa karta
)
174 66 SUNDBYBERG Jobbnummer
10010687