Vi söker en erfaren motviktstruckförare till kund i Västberga!
2025-09-16
Om tjänsten

Som truckförare är din huvuduppgift att hantera inkommande och utgående gods med en motviktstruck. Du kommer att arbeta med att flytta pallar i stallage samt att lasta och lossa leveranser. Arbetsmiljön är dynamisk, och det är viktigt att du är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Som truckförare är din huvuduppgift att hantera inkommande och utgående gods med en motviktstruck. Du kommer att arbeta med att flytta pallar i stallage samt att lasta och lossa leveranser. Arbetsmiljön är dynamisk, och det är viktigt att du är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra motviktstruck och ett giltigt truckkort. Du är en person som är självgående, lyhörd och kan arbeta effektivt både i team och på egen hand. Då säkerhet är av högsta prioritet ser vi att du är ansvarsfull och följer alla instruktioner noggrant.Kvalifikationer
Giltigt truckkort
Erfarenhet av att köra motviktstruck
God kommunikationsförmåga på svenska
Självständig och ansvarsfull
Vad vi erbjuder
Lexman Bemanning erbjuder en spännande möjlighet att arbeta hos en väletablerad kund i Västberga. Du får chansen att arbeta i ett professionellt team med en bra arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor.
Så ansöker du

Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan med ditt CV och personliga brev snarast möjligt. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
