Vi söker en erfaren miljökonsult med fokus på hållbar utveckling
2025-09-18
Hos Envix får du arbeta brett med miljöfrågor - från lagkrav och tillståndsprocesser till hållbara lösningar för mark och vatten. Vi söker dig med några års erfarenhet, som vill ha stort ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Som erfaren miljökonsult hos oss får du ett varierande arbete med stort eget ansvar. Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
Bidra med expertis inom hållbara lösningar.
Kartlägga och analysera frågor inom miljöområdet.
Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning, som exempelvis miljöbalken i våra projekt.
Genomföra miljöutredningar, provtagningar samt tillståndsprocesser och miljö- och konsekvensbeskrivningar.
Ha en aktiv roll i kundkontakter samt arbeta med innovativa lösningar inom miljöområdet.
Vara ett bollplank och ge handledning till kollegor genom att dela med dig av din expertis.
Tänka analytiskt och strategiskt med förmåga att se möjligheter och lösningar som skapar mervärde för våra kunder.
Du följer projekten från start till leverans och ges möjlighet att bidra till utveckling av våra processer och arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet som miljökonsult eller motsvarande arbete från en närliggande bransch. Du är van att arbeta självständigt, men trivs också i samarbete och uppskattar en arbetsmiljö där du får både ansvar och frihet.
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom miljövetenskap, miljöteknik, hållbar utveckling eller liknande område.
Några års yrkeserfarenhet från konsultbranschen eller liknande.
Erfarenhet av tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Förmåga att bygga relationer och kommunicera med olika målgrupper.
Ett analytiskt och strategiskt tänkesätt, med förmåga att se lösningar som adderar värde för kunder.
B-körkort (krav).
Som person är du målinriktad, prestigelös och gillar att bidra med både resultat och förbättringar.
Om Envix
Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men vi verkar i hela landet. Vi är specialiserade på jord, berg och avfall och arbetar för en hållbar återvinning med målet End of Waste - när avfall upphör att vara avfall.
Vi är ett litet och agilt företag med korta beslutsvägar, där du får stort ansvar och utrymme att påverka. Du blir en viktig del i ett team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av flexibilitet, samarbete och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du även ta del av förmåner som exempelvis tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-09-18Övrig information
Plats: Umeå/Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Vill du vara en del av ett innovativt och växande företag där ditt arbete gör skillnad på riktigt? Skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan och information om tjänsten
Mejla din ansökan till Louise Dahlberg, HR ansvarig på Envix på louise.dahlberg@envix.se
senast den 19/10-2025. I och med att du skickar in din ansökan godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter. Ange löneanspråk.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR ansvarig Louise Dahlberg på 070 - 247 81 04 eller på louise.dahlberg@envix.se
alternativt Konsultchef Caroline Nilsson på 070 - 966 70 75 eller på caroline.nilsson@envix.se
Tillträde enligt överenskommelse. Omfattning 100%. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provtjänstgöring tillämpas.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: louise.dahlberg@envix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Miljökonsult". Omfattning
