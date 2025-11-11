Vi söker en erfaren låssmed/låstekniker
Sandbergs Trygghetsprodukter AB / Finmekanikerjobb / Uppsala Visa alla finmekanikerjobb i Uppsala
Trygghetsprodukter har funnits i Uppsala sedan 1983. Vi är specialister på säkerhet. Allt från brandlarm, nycklar, inbrottslarm, kameror etc. Våra kunder finns i hela Uppland samt Stockholm. I dag är vi åtta anställda men vi ser gärna att vi blir fler då vi får ständigt ny kunder.
Vi tror att du är en person som trivs att jobba både ensam och tillsammans med andra. Inte är rädd för att ta ansvar och som ständigt vill utvecklas och är tekniskt intresserad. Arbetet är omväxlande och man träffar mycket folk. Som tekniker kommer du att arbeta med installation och service av lås, dörrautomatiker, passages system etc. Arbetet kräver noggrannhet och ansvarstagande samt att du är tekniskt intresserad.
Vill du bli en del av ett ungt positivt team där vi alla ställer upp för varandra och hjälps åt, för att uppnå bästa resultat för kunden så är det här jobbet för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: ansokan@t-p.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandbergs Trygghetsprodukter AB
(org.nr 556351-4248)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
