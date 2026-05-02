Vi söker en erfaren lackerare till kund i Eksjö
Posti Logistics Staffing AB / Lackerarjobb / Eksjö
2026-05-02
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-05-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad lackerare till en av våra kunder i Eksjö.
Är du en erfaren lackerare eller en person med ett starkt intresse för lackeringsbranschen? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Som lackerare kommer du att jobba med att utföra lackeringsarbeten inom metallindustrin/ fordonsindustrin. Kunden sätts alltid i fokus och företaget ser till att deras tjänster uppfyller kundens förväntningar på kvalitet och leveranssäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• lackering med höga krav på kvalitet och finish.
• Förberedande arbete kan förkomma så som slipning, maskering
• Du förväntas bidra med en positiv och härlig inställning i gruppen
Arbetet är förlagda på dagtid, Mån-fre Profil
För att passa in i rollen ser vi att du har erfarenhet av lackering sedan tidigare och har ett intresse för arbetet. Vi ser även att du är en noggrann person som gillar att ta eget ansvar. Det är viktigt att du är självgående och kan arbeta effektivt i teammiljö. Du bör också ha en stark arbetsmoral och ta eget ansvar för att dina arbetsuppgifter slutförs inom angiven tidsram.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9887500