Vi söker en Erfaren kvinnlig frisör till vår salong i Sollentuna
Art Studio Salong-Sollentuna / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Art Studio Salong-Sollentuna i Stockholm
Vi söker en erfaren kvinnlig frisör till vår salong i Sollentuna
Vi driver en väletablerad frisörsalong i KOM Köpcentrum, Sollentuna, där vi erbjuder både dam- och herrklippning. Nu söker vi en duktig och engagerad kvinnlig frisör som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Anställningsform: Heltid eller deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: KOM Köpcentrum, SollentunaDina arbetsuppgifter
Dam- och herrklippning
Färgning, slingor och permanentbehandlingar
Kundservice och rådgivning
Arbeta självständigt och professionellt med kunderKvalifikationer
Talar svenska flytande
Minst 5 års erfarenhet som frisör
Mycket goda kunskaper inom både dam- och herrklippning
Erfarenhet av färgning, slingor och permanent
Noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i ett populärt köpcentrum
Stabil kundkrets
Möjlighet till heltid eller deltid
Goda utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Är du den frisör vi söker?
Skicka din ansökan via mail eller kontakta oss för mer information. Urval sker löpande.
E-postadress: Alex.351@hotmail.com
Telefonnummer: 0704000684
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: alex.351@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Art Studio Salong-Sollentuna Kontakt
Alex A alex.351@hotmail.com 0704000684 Jobbnummer
9761751