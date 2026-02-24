Vi söker en Erfaren kvinnlig frisör till vår salong i Sollentuna

Art Studio Salong-Sollentuna / Hälsojobb / Stockholm
2026-02-24


Vi söker en erfaren kvinnlig frisör till vår salong i Sollentuna
Vi driver en väletablerad frisörsalong i KOM Köpcentrum, Sollentuna, där vi erbjuder både dam- och herrklippning. Nu söker vi en duktig och engagerad kvinnlig frisör som vill bli en del av vårt team.

2026-02-24

Om tjänsten
Anställningsform: Heltid eller deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: KOM Köpcentrum, Sollentuna

Dina arbetsuppgifter
Dam- och herrklippning
Färgning, slingor och permanentbehandlingar
Kundservice och rådgivning
Arbeta självständigt och professionellt med kunder

Kvalifikationer
Talar svenska flytande
Minst 5 års erfarenhet som frisör
Mycket goda kunskaper inom både dam- och herrklippning
Erfarenhet av färgning, slingor och permanent
Noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande

Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i ett populärt köpcentrum
Stabil kundkrets
Möjlighet till heltid eller deltid
Goda utvecklingsmöjligheter

Så ansöker du
Är du den frisör vi söker?
Skicka din ansökan via mail eller kontakta oss för mer information. Urval sker löpande.
E-postadress: Alex.351@hotmail.com
Telefonnummer: 0704000684
Varmt välkommen med din ansökan!

