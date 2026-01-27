Vi söker en erfaren IT-specialist till Nordlo i Gävle
2026-01-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Improve AB i Gävle
, Sandviken
, Falun
, Bollnäs
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad IT-specialist som vill vara med och forma framtiden inom IT och digitalisering? Då är Nordlo och kundstöd rätt plats för dig! Vi söker nu erfarna medarbetare som vill vara en del av vårt dynamiska och innovativa team på kundstöd som har en central roll i vår affär och organisation.
Om Nordlo
Nordlo är en ledande leverantör av IT- och digitaliseringstjänster i Norden. Vi erbjuder strategisk rådgivning och innovativa tekniska lösningar som hjälper våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Med över 1000 medarbetare på mer än 40 orter i Sverige och Norge, och en omsättning på 2,4 miljarder SEK år 2025, är vi en stark aktör på marknaden.
Varför Nordlo?
- Utveckling på riktig: Här får du använda din erfarenhet och samtidigt fortsätta utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
- Goda kollegor: Vi tror på att hjälpas åt och har nära till skratt, även när vi löser komplexa IT-problem.
- Påverka framtiden: Med din kompetens bidrar du till att skapa hållbara företag och en smartare vardag - för kunder och kollegor.
Som IT-specialist i Nordlos kundstöd kommer du att vara en nyckelspelare i våra kunders tekniska vardag och utveckling. Du kommer att arbeta med förvaltning av våra kunder och samtidigt, med din kompetens föreslå förändringar och förbättringar hos Nordlos kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leverera kundnöjdhet genom att vara adaptiv, lyhörd och tekniskt kompetent. Skapa värde åt våra kunder både tekniskt och i en rådgivande roll. Arbeta mot uppsatta ekonomiska mål och ta ansvar för givna kunders tekniska miljö som en del i ett större kundteam.Profil
Vi söker dig som är redo att ta nästa steg i karriären och vill bidra med din breda kompetens för att underlätta för våra kunder. Du är kundfokuserad, lösningsorienterad och brinner för att ge service i toppklass. För att passa i rollen bör du:
- Gilla att arbeta i team som tillsammans med olika kompetenser tar Nordlos kunder framåt.
- Inneha en hög social kompetens som lyser igenom kommunikationsmedel som telefon och mail. Vikt i rollen ligger vid att bemöta, förstå, felsöka och avhjälpa våra kunder direkt i telefon.
- Älska att vara en problemlösare och bli dagens hjälte när du stöttar IT-användare till en bättre vardag - på detta sätt bygga förtroende och en god kundrelation.
- Ha förmåga att föra en dialog som fokuserar på framtid och förbättringar som huvudsaklig retorisk teknik.
- Ha erfarenhet som IT-konsult med goda kunskaper inom Microsoft 365, Azure, operativsystem som Windows och iOS, klientsupport, nätverk och kommunikation och IT-säkerhet.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Team Kundstöd
Team Kundstöd står för kompetens, lösningshantering och god dialog med våra kunder. I affärsmodellen som bygger på långsiktiga relationer och avtalsbaserat partnerskap är bemötande och stöttningen från kundstöd en direkt avgörande faktor för Nordlos arbete mot nöjda kunder och en problemfri vardag. Kundstöd utgör en central roll till ett ökat förtroende och en tillväxt hos våra befintliga kunder.
I Nordlos kundstöd återfinns hög kompetens i hantering av användarnära IT, nätverk, licenshantering och drift. Vi på Nordlo tror på ett direktbemötande med vår kompetens, detta för att bygga förtroende, hantera incidenter och lösa ärenden med minsta påverkan för våra kunder.
Som medlem i kundstöd är du en lagspelare som inte ser skillnad på att svara i telefon eller vara en del i arkitekturen kring en ny kund. Som medlem i kundstöd är du stolt över att representera Nordlo med din kunskap, ditt engagemang och din naturliga sociala förmåga.
Känner du dig träffad? Skicka in ditt CV, för vi vill veta mer om dig. Rekrytering sker löpande. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
Nordlo, Gävle Kontakt
