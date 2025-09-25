Vi söker en erfaren HR-Specialist inom arbetsrätt och avtal
För vår kunds räkning söker vi just nu en Hr-specialist inom arbetsrätt och avtal till Stockholm .Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2026-10-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Uppdraget består i att ersätta ordinarie HR-specialist under tjänstledighet. Divisionen omfattar kommunikation, HR, rättsavdelning, inköp, säkerhet och beredskap samt fastighet och hållbarhet. Tjänsten är placerad på enheten HR strategi och processer, som idag består av åtta medarbetare och en enhetschef och ansvarar för de övergripande HR-processerna hos kunden
Roll och ansvar Som HR-specialist inom avtal och villkor är du rådgivande till HR och verksamheten inom arbetsrätt. Du driver och utvecklar strategier och processer kring arbetsrätt, avtal och villkor samt samarbetar nära med förhandlingschef, HR-partners och arbetsrättsjurist, inklusive samverkan med fackliga parter. Rollen innebär även stöd i lönebildningsarbete, utbildningar inom specialistområdet och deltagande i digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av nytt lönesystem. Övrigt: Start: 2025-12-01 Slut: 2026-10-31 Option: Möjlighet till förlängning 1 år, dvs. längst t.o.m. 2027-10-31 Omfattning:100% Placering: Stockholm Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Personal- och eller beteendevetenskaplig, juridisk högskoleutbildning eller motsvarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal.
Erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer.
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom det arbetsrättsliga området
Erfarenhet av lönebildningsarbete
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av att arbeta i en HR specialistroll i statlig myndighet eller affärsdrivande verk.
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av lön och schemasystem.
Erfarenhet att utarbeta avtal kopplat mot oregelbunden arbetstidsförläggning.
Önskade personliga egenskaper: God samarbetsförmåga och initiativförmåga Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende Arbetar självständigt och målinriktat Förmåga att jobba i grupp Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Farzaneh Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
