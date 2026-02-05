Vi söker en erfaren företagssäljare till E-com (en del av Tell)!
Vi söker en erfaren företagssäljare till E-com 's (en del av Tell) härliga team i Hudiksvall. E-com/Tell erbjuder företagskunder smarta helhetslösningar inom molnväxlar, telefoni, IT-drift samt fordons-IT. Har du tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B är du troligtvis den vi söker, ansök redan idag då urvalet sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för E-com/Tell 's räkning en erfaren företagssäljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos företaget.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och E-com/Tell 's önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Du erbjuds
Som erfaren företagssäljare får du en rolig, utmanande, spännande säljroll med stor möjlighet till utveckling där målet är att du ska ta både dig själv och avdelningen till nästa nivå. Du får en anställning hos en av de ledande, lokala aktörerna i branschen där du får arbeta med de senaste produkterna och bli en del av en företagskultur som präglas av snabba puckar, stort engagemang, öppenhet och mycket driv. Du tillhör ett team som sitter på fem orter, totalt 35 medarbetare i hela företaget fördelat på fyra kontor Piteå, Luleå, Skellefteå , Umeå och Hudiksvall.
E-com (en del av Tell) erbjuder individuell lön och bonus.Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som företagssäljare är du företagets ansikte utåt. Du besöker både nya och befintliga kunder och styr i stor utsträckning själv över din arbetstid. Att planera din vecka, ringa och boka upp möten, genomföra och följa upp är naturligt för dig. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, proaktiv och ligga steget före för att ha en strategi och plan för att hjälpa kunden att utvecklas och agera problemlösare.
E-com/Tell 's mål är att alltid ge den bästa helhetsupplevelsen och där kommer du att vara en viktig pusselbit. Om du lyckas väl på avdelningen och framöver önskar ta större ansvar, finns goda möjligheter för det.
Vi söker dig som:
Vi tror att du har ett genuint intresse av att ta hand om kunder och skapa goda och långsiktiga relationer samt ge ett gott och professionellt bemötande. Vidare söker vi dig som är ambitiös, driven, snabb i tanke och handling med ett brinnande intresse för affärer.
Vi tror att du har erfarenhet i roller som exempelvis B2B-säljare, Account manager eller KAM. Produktkunskap inom växellösningar, IT och abonnemang är meriterande, men inte krav för tjänsten. Du har en utpräglad vilja och förmåga att ta ansvar för din egna prestation och triggas av att arbeta mot uppsatta mål.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: HudiksvallURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Fanny Skott Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
