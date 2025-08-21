Vi söker en erfaren byggnadskonstruktör till Upplands Väsby
Simplified Recruitment Sweden AB / Byggjobb / Upplands Väsby Visa alla byggjobb i Upplands Väsby
2025-08-21
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Inledning
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag där du får växa? På Byggkonstruktören sätter vi individen i fokus och skapar en stöttande och engagerande miljö där du kan utvecklas. Vår vision är att Byggkonstruktören ska vara världens bästa företag - en förebild som överträffar kundernas förväntningar och bidrar till en bättre framtid. Hos oss blir du en del av ett företag där engagemang och hållbarhet genomsyrar allt vi gör.
Som en del av Byggkonstruktören får du möjlighet att utvecklas och skapa värde, inte bara för våra kunder utan också för dina kollegor och dig själv. Vi strävar efter att göra skillnad - för våra medarbetare, våra kunder och för världen omkring oss. Här är din insats viktig och uppskattad.
BK-andan är något du känner i samma stund som du blir en del av oss. Den är sprungen ur våra värdeord: Trygghet, Flexibilitet och Engagemang, och formas av vårt dagliga arbete där vi låter ledstjärnan 'Leder framåt, Agerar hållbart' vägleda oss mot att förverkliga vår vision - att vara världens bästa företag.BK-andan är inte bara våra värderingar och mål - det är hur vi lever dem varje dag. Den syns i vårt sätt att möta varandra, i vårt arbete med att bygga en hållbar framtid och i det engagemang vi delar för att nå längre, tillsammans.
Hos oss är du inte bara en del av ett företag - du bidrar till en framåtrörelse, en gemenskap och en vision som vi bygger tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Som byggnadskonstruktör hos oss kommer du att arbeta med projektering, dimensionering och upprättande av konstruktionsritningar för både stora och små projekt. Du får möjlighet att bidra tekniskt samtidigt som du fungerar som ett stöd för teamet och samarbetar nära vår uppdragsansvarige.Vi arbetar med projekt inom industri, bostäder och offentliga byggnader, och du kommer att ha en viktig roll i kontorets fortsatta utveckling. Hos oss har du frihet under ansvar och en stödjande arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas.Läs mer om oss och våra tjänster på www.byggkonstruktoren.se.
Vi erbjuder dig
Hos Byggkonstruktören får du en stimulerande arbetsmiljö där din kompetens och utveckling står i centrum. Vi värdesätter samarbete, flexibilitet och engagemang, och vi arbetar för att skapa en arbetsplats där du kan trivas och växa. Som en del av vårt team har du möjlighet att påverka ditt arbete, ta del av kompetensutveckling och arbeta med intressanta och varierande projekt. Vi har korta beslutsvägar, en stark gemenskap och en kultur som präglas av trygghet och ansvar. Här får du en arbetsgivare som ser värdet i din insats och ger dig rätt förutsättningar att utvecklas vidare i din yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
I din roll som byggnadskonstruktör kommer du att:
Utföra lastnedräkning och dimensionering
Upprätta konstruktionsritningar och rapporter
Delta i projekteringsmöten
Hantera kontakter med konsulter, myndigheter och entreprenörer
Bidra till tekniska och ekonomiska beslut inom ramen för projekt
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom byggnadskonstruktion och minst fem års erfarenhet av dimensionering och upprättande av konstruktionsritningar. Du har avancerade kunskaper i Revit och en god förmåga att samarbeta och stödja dina kollegor. Erfarenhet av hållfasthetsberäkningar av befintliga konstruktioner är ett krav, liksom flytande svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Vi ser dig som en noggrann och kvalitetsmedveten person med en stark känsla för teknisk noggrannhet och detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete, är lösningsorienterad och har en god förmåga att hantera tekniska utmaningar på ett strukturerat sätt. Din förmåga att arbeta självständigt kombineras med en vilja att samarbeta och bidra till teamets framgång.
Har du dessutom erfarenhet av FEM-design, ledarskap eller ett intresse av att ta ett större ansvar framöver, ser vi det som en stor fördel.Övrig information
Stad: Stockholm, Uppland Väsby
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: Ellen Lektorp, ellen.lektorp@simplifiedco.se
I dina 12 första månader i tjänsten blir du anställd som konsult via Simplified, med allas målbild att du sedan blir överrekryterad direkt till Byggkonstruktören.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Byggkonstruktören i Gävle Aktiebolag Kontakt
Alexander Lundgren alexander.lundgren@simplifiedco.se Jobbnummer
9469202