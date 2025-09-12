Vi söker en erfaren bilmekaniker till Euromaster, Jönköping
2025-09-12
Nu förstärker vi vårt team i Jönköping med en ny kollega! Är du driven och vill utveckla verksamheten? Ta då chansen och var delaktig i Euromasters verksamhetsutveckling och bli en del av Europas och Sveriges största däckkedja. Kom och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
På verkstaden i Jönköping arbetar idag ett sammansvetsat team med däck- och bilservice för personbilar och lastvagnar. I rollen som bilmekaniker kommer du att vara kundens dedikerade kontaktperson och expert, där du ansvarar för teknisk support, reparationer, underhåll och felsökning av deras fordon med fokus på att bygga långsiktiga kundrelationer. Bilservice kommer att vara ditt fokusområden men du kan även komma att stötta i arbetet med däckservice, särskilt under vår däcksäsong.
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet som bilmekaniker
- Fordonsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
- Kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
- B-körkort
-
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
Meriterande:
-
Tidigare haft kundkontakt och försäljningserfarenhet
-
Har datorvana och erfarenhet av administration
- AC-certifikat
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Låter detta som en tjänst för dig? - Varmt välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500), https://www.euromaster.se/privat Jobbnummer
9507099